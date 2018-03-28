Власти было приятно держать в НАПК Корчак из-за её профессионализма и послушания, – Соломатина

Экс-руководительница Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак была удобной для власти и неэффективной для самого антикоррупционного органа.

Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 Канале заявила экс-сотрудница НАПК Анна Соломатина.

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"Я думаю, что власти было приятно держать такого ​​непрофессионального человека, который будет выполнять то, что ему говорят, и делать это послушно. Если люди, вроде меня, говорили, что то или иное делать не будут, то человека быстро увольняли, но без резонансов", – сказала Соломатина.

Она также добавила, что Корчак в должности руководительницы НАПК не ​​запомнилась выдающимися достижениями, которые бы помогли искоренять коррупцию в Украине.

Я сегодня не услышала отчета, реестр деклараций не работает, реестр коррупционеров не работает, очисткой власти не занимаются, закон об обличителях не принят. Также в прошлом было запланировано 1106 антикоррупционных программ, из них согласовано только 100. Итог работы госпожи Корчак сегодня нулевой,

– считает экс-сотрудница НАПК.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции на внеочередном заседании 28 марта избрало нового председателя. Им стал член НАПК Александр Мангул. Сама же Корчак за день до того заявила, что добровольно уходит с поста и не собирается выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.