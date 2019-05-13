Власти хотят сохранить все как есть – болото, в котором квакают олигархические силы, – Березюк

Верховная Рада должна срочно отменить депутатскую неприкосновенность и принять закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками.

Так считает лидер фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк.

"Сегодня есть два важных законопроекта к рассмотрению и по барабану, или этот парламент будет досрочно распущен, или добудет свой срок. Закон Украины об отмене неприкосновенности, закон Украины о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками является залогом того, что такого хаоса, как сейчас в будущем не будет. И это будет подарок этого парламента, который много сделал, будущему парламенту. А такое впечатление, что хочется сохранить все как есть – это болото, в котором квакают олигархические силы".

Березюк отметил, что нардепы занимаются не тем, что обещали:

"Мы говорим о чем угодно, но только не о том, что обещал еще действующий президент и парламент. Ни слова не звучало об отмене депутатской неприкосновенности. Потому феодальную неприкосновенность очень страшно отдать тем, кто не наказал зло, когда обещал. Этот закон должен быть внесен в парламент и проголосован.

Почему не говорим о выборах в Верховную Раду по открытым спискам? Потому что хочется провести выборы в любой срок для того, чтобы оставить возможность пропихнуть свою олигархическую клику в парламент и дальше управлять государством".

Также "Самопомич" призывает не бояться идти на досрочные выборы. Люди все равно выберут того, кого они считают нужным.

Так же партия не видит проблемы с датой инаугурации. Олег Березюк отмечает:

"Это не нас выбрали 73%. Новоизбранный президент обещал, получил поддержку и мы обязаны поддержать ту дату, которую он хочет: хочет быстрее – пусть становится к исполнению обязанностей быстрее и выполняет свои обещания. Это его работа, а все остальные – это от лукавого".

"Люди наблюдают, они создали новую форму электоральной революции, которой еще не было, потому что хотят покоя, стабильности, благополучия и свободной суверенного украинского государства, которое уважает людей", – подытожил Березюк.