Власти Китая уже в ноябре знали об опасности коронавируса, – госсекретарь США Майк Помпео

Китайские власти изо всех сил пыталась скрыть правду о вспышке коронавируса в Ухане. И сейчас они делают все возможное, чтобы скрыть истинные данные.

Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео в интервью Ларри О'Коннору, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

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"У нас вызывает беспокойство тот факт, что первые случаи коронавируса, о которых знали китайские власти, были, по всей вероятности, уже в ноябре. Но точно до середины декабря. Но они не спешили делиться информацией об этом со всем миром, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения", – отметил Майк Помпео.

Он также добавил, что США никак не могут получить от Китая образцы вируса из Уханя. Китай игнорирует такие просьбы.

"Это вопрос не только прозрачности как исторического вопроса. Но нам важно понимать, что произошло в ноябре, декабре, январе и до сего дня. Нам нужно, чтобы все страны делились данными, информацией по этому вопросу, чтобы лучшие эпидемиологи, ученые и эксперты могли начать разработку лекарства и вакцин.

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