19:37
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский анонсировал программы для поддержки малого и среднего бизнеса

      - Читати новину українською
      Власти обещают поддержку малому и среднему бизнесу / Сайт Президента Украины

      Малый и средний бизнес в Украине очень страдает из-за внедрения карантина. Власти обещают уже вскоре представить действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

      Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса – одна из ключевых задач власти. Об этом говорили на совещании под председательством Владимира Зеленского, пишет пресс-служба Президента Украины.

      Узнайте больше Антикризисный закон 2.0: какие льготы предлагают бизнесу на время карантина

      Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки",
      – отметил президент.

      Он добавил, что именно бизнес создает рабочие места и платит налоги.

      Власти рассматривают возможность создания инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся. В частности, речь идет о кредитных каникулах и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

      По словам Зеленского, новые инструменты должны убедить бизнесменов в выгодности работать прозрачно. Его слова подтвердила советник руководителя Офиса Президента по банковским вопросам Виктория Страхова.

      "Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", – отметила Страхова.

      Поэтому власти планируют создать новые и пересмотреть существующие программы поддержки бизнеса. То есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. "Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", – подытожил Зеленский.

      Уже вскоре власти обещают представить действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

      Обратите внимание! Общенациональный карантин в Украине ввели до 24 апреля. А с 6 апреля карантинные меры усилили. Подробно о том, что запретили, читайте по ссылке.


      Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Бизнес Кредит Владимир Зеленский Налоги Работа
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:21 Народные депутаты, которые заболели коронавирусом: инфографика
      Новини України 7746
      сегодня , 15:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Лікування 117242
      сегодня , 15:11 Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видео
      Новини України 4633
      сегодня , 18:44 Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома
      Лікування 79137
      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 12307
      сегодня , 18:47 Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
      Школа 62188
      сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 91692
      сегодня , 13:03 В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
      Новини України 10821
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 19:00 Китай должен компенсировать вред, нанесенный коронавирусом, - отчет Henry Jackson Society
      Блог Соцмережі
      Залиште відгук