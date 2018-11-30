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      Власти РФ сделали все, чтобы никто не увидел украинских моряков, – адвокат военнопленного

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      В четверг, 29 ноября, захваченных и арестованных в Симферополе украинских военных моряков вывезли из Крыма в два следственных изолятора Москвы. 21 военнопленный находится в следственном изоляторе Лефортово.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал адвокат пленного 2-го ранга Гриценко Николай Полозов.

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      Никому не удается встретиться с моряками, ведь российские власти сделали все, чтобы их никто не увидел. Мы сможем это сделать только в понедельник. Однако есть сложности, ведь по правилам СИЗО необходимо получить разрешение следователя на вход адвокатам, а еще не известно передано ли дело из Крыма в следственные управления центрального аппарата ФСБ. Поэтому возникает масса вопросов. То есть российская власть делает серьезные препятствия, чтобы увидеть военнопленных,
      – пояснил адвокат.

      По его словам, мера пресечения в отношении каждого моряка уже оспаривается. Часть жалоб была подана в пятницу, 30 ноября, другая часть будет представлена ​​в понедельник, 3 декабря. Что касается рассмотрения, то это будет происходить в Крыму. Украинцы будут участвовать в заседании с помощью видеосвязи.

      "Я думаю, что власти РФ считают, что в Москве удерживать украинских моряков будет надежнее, чем в Крыму. Ведь на полуострове нашлись неравнодушные люди, которые сразу же начали организовывать помощь пленным: собирать вещи, деньги, чтобы передать и купить необходимые продукты. Однако активность в аннексированном Крыму российские власти раздражает. Поэтому они надеются, что в Москве такого не будет", – добавил Полозов.

      Что известно об инциденте в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10 областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море заложники Украинцы в плену РФ СІЗО
      Источник: 24 канал
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