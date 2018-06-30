Власти Швеции отказались от бойкота ЧМ по футболу в России: известна причина

После того как шведская сборная вышла в плей-офф турнира с первого места в группе, правительство Швеции прекратило бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Ведь считают, что важно поддержать своих футболистов. Члены кабмина будут присутствовать на матчах команды в рамках мундиаля.

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, передает газета Aftonbladet.

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До этого момента Швеция поддерживала бойкот турнира в России в поддержку Великобритании после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Однако, как пояснила теперь глава внешнеполитического ведомства страны, этот бойокт касался только церемонии открытия мундиаля в Москве.

Но в этой ситуации мы считаем важным, чтобы мы могли поддержать нашу команду, и мы приняли это решение (отказаться от бойкота) после консультаций, например, с представителями таких стран, как Дания и Великобритания,

– добавила министр, не пояснив, при этом про какую именно ситуацию она говорит.

Пока не известно, кто именно поедет на чемпионат. Однако список составляется, ведь, по словам главы МИД Швеции, желающих очень много — "целое правительство".