Власти США 2 года назад предупредили о проблемах лаборатории Уханя, где исследовали коронавирус

Еще в 2018 году власти США были поставлены в известность о проблемах с безопасностью в Институте вирусологии в Ухане (Wuhan Institute of Virology, WIV). Именно в лаборатории этого института исследовали коронавирус у летучих мышей.

Еще за два года до вспышки пандемии коронавируса представители посольства США в Китае несколько раз посещали Институт вирусологии в Ухане. По итогам этих визитов в Вашингтон были направлены два депеша с предупреждениями, пишет The Washington Post.

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В них указывалось на то, что есть проблемы с безопасностью и управлением в этих лабораториях. Поэтому предлагалось предоставить им большую помощь. Кроме того, в первой депеше предупреждалось, что лаборатория работает над коронавирусом летучих мышей, а его потенциальная передача человеку несет риск новой пандемии, похожей на SARS.

"Во время взаимодействия с исследователями из лаборатории WIV представители США отметили, что здесь существует серьезная нехватка соответствующим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасной эксплуатации этой лаборатории с высоким уровнем защиты", – говорится в одной из депеш.

С просьбой о большем сотрудничестве обращались и сами представители лабораторий. Однако с 2014 года в США действовал запрет на поддержку таких исследований.

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При этом издание напоминает, что пока нет никаких доказательств, что коронавирус был создан в лабораторных условиях. Однако приводит мнение научного сотрудника Школы информации Калифорнийского университета в Беркли Сяо Цяна, который отмечает, что это не то же самое, что сказать, что сам вирус не из лаборатории, которая несколько лет осуществляла тестирование коронавируса летучих мышей на животных.

Он также отмечает, что есть опасения и относительно лаборатории Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний рядом. Если лаборатория WIV имела четвертый уровень биозащиты, то в этой только второй уровень.

Но если тогда эти сообщения не вызвали никакой реакции в США, сейчас эти депеши стали снова циркулировать в администрации президента США. Все из-за попытки установить, могли ли эти лаборатории быть причастными к созданию и распространению коронавируса. Такое подозрение выдвигали сотрудники Агентства национальной безопасности. Однако New York Times пишет, что разведка так и не смогла предоставить необходимых доказательств.



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