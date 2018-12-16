Влияет ли шоколад на усвоение кальция: ответ Комаровского

Шоколад – один из любимых вкусностей как детей, так и взрослых людей. Несмотря на то, что в нем содержатся полезные вещества, шоколад может влиять на усвоение кальция.

Об этом говорит детский врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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Врач отмечает, что шоколад действительно может влиять на усвоение кальция. В какао-бобах содержатся оксалаты – соли щавелевой кислоты. В сочетании с кальцием они образуют нерастворимое соединение – оксалат кальция, которое никуда не всасывается.

Евгений Комаровский объясняет, что количество оксалатов в шоколаде настолько умеренное, что существенно повлиять на всасывание кальция шоколад не может. Особенно, когда идет речь о молочном шоколаде, в котором содержится незначительное количество какао-бобов.

Врач Евгений Комаровский “ Вредность и риск несколько в другом: сахар, которого в молочном шоколаде достаточно много, активизирует мочеиспускание и кальций теряется именно таким путем. Он просто выходит с мочой. Так что основная вредность шоколада содержится в сахаре, а не в какао-бобах ”.

По убеждению врача, в этом нужно знать меру, но пара кусочков шоколада в день еще никому не повредила.

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