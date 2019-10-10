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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Влияю так, чтобы не влиять: Зеленский объяснил свою позицию относительно суда по "ПриватБанку"

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      Зеленский: на встречах международные партнеры просят не влиять на дело в отношении "Приватбанка"
      Зеленский: на встречах международные партнеры просят не влиять на дело в отношении "Приватбанка" / pravda.com.ua

      Во время своего пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей позиции в судебном процессе по национализации "Приватбанка". Гарант заверил, что в этом вопросе будет защищать только позицию государства.

      Не только международный валютный фонд, но и многие сложные международные партнеры на встречах задаются вопросом о судьбе "Привата", подчеркнул Владимир Зеленский.

      К слову: Зеленский: моя личная встреча с Путиным должна состояться только для прекращения войны

      Честно скажу, на встречах спрашиваю, надо ли мне как-то влиять. В ответ говорят, что лучше не надо. Я спрашиваю, что же мне тогда делать, а мне говорят: "ну вы не влияйте, но влияйте". Это очень интересная позиция,
      – рассказывает президент.

      Кроме того, он заверил, что в своей жизни еще никогда не звонил ни одному судье и ничего не просил. Хотя, отмечает: к украинскому суду у него есть очень много вопросов.

      "Там и в Лондонском суде рассматривается это дело. Это очень сложный и долгий вопрос", – резюмировал Зеленский.

      Что известно о национализации "Приватбанка"? Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать наибольший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более 155 миллиардов гривен.

      Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Игорь Коломойский Приватбанк Новости Украины Новости политики
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