С 2013 до 2018 года работники Украины оказали значительное влияние на экономику Польши. Так, за это время украинцы обеспечили средний ежегодный рост экономики страны на 0,5% – это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП Польши.

Исследование провели эксперты Варшавской школы экономики Павела Стшелецкого, Якуба Гровица и Роберта Вышинского из Национального банка Польши.

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Что выяснили исследователи

Точных данных о количестве украинцев в Польше нет, поскольку наши граждане не всегда работают официально.

Эксперты решили осуществить собственный подсчет на основе нескольких альтернативных наборов официальных данных:

выданных разрешений на работу,

информации пограничной службы,

данных о плательщиках единого социального взноса,

опроса Нацбанка Польши в четырех крупных городах.

Исследователи выяснили, что всего в Польше находится где-то от 900 тысяч до 1,1 миллиона украинских работников.

Как украинцы помогли экономике Польши

В период с 2013 до 2018 года именно украинцы обеспечили рост рынка труда Польши в среднем на 0,8% в год. Это означает, что в эти годы работники обеспечили рост ВВП Польши на 0,5% из общих 3,6%.

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Исследователи также отметили, что наши граждане часто работают на отличных от поляков условиях. Мол, рабочий день у украинцев длиннее, а также они занимаются менее квалифицированной работой и получают меньшую заработную плату.

Масштабная иммиграция украинцев в Польшу с 2013 года является беспрецедентным феноменом современной польской истории,

– подытожили авторы.

Какая ситуация сейчас

В 2018 году украинцы уже меньше ездили на заработки в Польшу. Это означает, что обеспечить длительный рост экономики Польши за счет работников не получится.

Заметим, что сейчас Польша решила ослабить карантин для сезонных работников, приезжающих из Восточной Европы. Работники смогут начинать работать с первого же дня после приезда, без прохождения 14-дневной самоизоляции.

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