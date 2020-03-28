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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Влияние карантина на экономику и помощь от МВФ, - итоги программы "Голобородько"

      -
      Підсумки програми "Голобородько" / Колаж 24 каналу

      Позади 2 недели карантина. Все уже устали, а осознание того, что впереди еще как минимум месяц таких жестких ограничений - удручает.

      Про карантин в Україні

      Кожен, хто стрибав з парашутом знає – другий стрибок набагато страшніший, ніж перший. Бо ми вже знаємо, що нас чекає, знаємо ті емоції, які дуже складно описати.

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      Щось подібне відбулося і з другими тижнем карантину. Коли згасли перші емоції, почало з'являтись розуміння того, що ж означає цей карантин.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 23 березня:

      Про значення карантину і його можливі наслідки для економіки ми з вами говорили в понеділок.

      Наслідки для України

      Усвідомлення можливих ризиків збільшилось у вівторок. Багато журналістів-аналітиків почали описувати достатньо складні наслідки від можливих помилкових дій влади. Я вирішив узагальнити все і розказати, які можуть бути шляхи виходу з ситуації. А ми ж пам'ятаємо, що з усіх ситуації є вихід.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 24 березня:

      Про скандальні домовленості у Мінську та перемовини з МВФ

      25 березня 2020 року зустріч у Мінську таки не відбулася. Не тому, що наші одумались і вирішили не влазити у цю авантюру – їх зупинив карантин. Як бачите, обмеження для зустрічей не тільки незручний захід, але ще і корисний. Щонайменше одна загроза відкладається на потім.

      Більше про Констультативну Раду – читайте тут.

      Якби ж з усім було так просто і розповсюдження інфекції теж можна було поставити на паузу. Карантин і запроваджується для того, аби поставити на паузу розповсюдження вірусу. І як показує офіційна статистика – це працює.

      Що відомо про карантин в Україні? 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Його продовжили до 24 квітня.

      На цей час забороняють проведення масових заходів, зупиняють навчальний процес у школах та університетах, змінюють роботу транспорту.

      Україна закрила свої кордони для іноземців, припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення, заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, закриті усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 26 березня:

      А ось з політикою і політиками, на жаль, навіть карантин не впорався. Не дивлячись на очевидність проблеми, особисті інтереси деяких політичних гравців все ж переважають спільне благо.Ось так весь другий тиждень карантину народні обранці і торгувались про те, безпечно їм збиратись чи небезпечно. Вигідно їм голосувати за закони, яких вимагає МВФ, чи невигідно.

      Зверніть увагу Нацбанк про шанси укласти нову угоду з МВФ: останній крок за Радою

      Доторгувались до того, що директор Фонду публічно оголосила: вранці закони про землю і банки – ввечері гроші. Ультиматумів на Банковій, як відомо, не люблять. Але інстинкт самозбереження теж ніхто не скасовував.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 МВФ Видеоблоги Голобородько
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