Влияние карантина на экономику и помощь от МВФ, - итоги программы "Голобородько"

Позади 2 недели карантина. Все уже устали, а осознание того, что впереди еще как минимум месяц таких жестких ограничений - удручает.

Про карантин в Україні

Кожен, хто стрибав з парашутом знає – другий стрибок набагато страшніший, ніж перший. Бо ми вже знаємо, що нас чекає, знаємо ті емоції, які дуже складно описати.

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Щось подібне відбулося і з другими тижнем карантину. Коли згасли перші емоції, почало з'являтись розуміння того, що ж означає цей карантин.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 23 березня:

Про значення карантину і його можливі наслідки для економіки ми з вами говорили в понеділок.

Наслідки для України

Усвідомлення можливих ризиків збільшилось у вівторок. Багато журналістів-аналітиків почали описувати достатньо складні наслідки від можливих помилкових дій влади. Я вирішив узагальнити все і розказати, які можуть бути шляхи виходу з ситуації. А ми ж пам'ятаємо, що з усіх ситуації є вихід.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 24 березня:

Про скандальні домовленості у Мінську та перемовини з МВФ

25 березня 2020 року зустріч у Мінську таки не відбулася. Не тому, що наші одумались і вирішили не влазити у цю авантюру – їх зупинив карантин. Як бачите, обмеження для зустрічей не тільки незручний захід, але ще і корисний. Щонайменше одна загроза відкладається на потім.

Більше про Констультативну Раду – читайте тут.

Якби ж з усім було так просто і розповсюдження інфекції теж можна було поставити на паузу. Карантин і запроваджується для того, аби поставити на паузу розповсюдження вірусу. І як показує офіційна статистика – це працює.

Що відомо про карантин в Україні? 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Його продовжили до 24 квітня.



На цей час забороняють проведення масових заходів, зупиняють навчальний процес у школах та університетах, змінюють роботу транспорту.



Україна закрила свої кордони для іноземців, припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення, заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, закриті усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 26 березня:

А ось з політикою і політиками, на жаль, навіть карантин не впорався. Не дивлячись на очевидність проблеми, особисті інтереси деяких політичних гравців все ж переважають спільне благо.Ось так весь другий тиждень карантину народні обранці і торгувались про те, безпечно їм збиратись чи небезпечно. Вигідно їм голосувати за закони, яких вимагає МВФ, чи невигідно.

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Доторгувались до того, що директор Фонду публічно оголосила: вранці закони про землю і банки – ввечері гроші. Ультиматумів на Банковій, як відомо, не люблять. Але інстинкт самозбереження теж ніхто не скасовував.