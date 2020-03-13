Влияние коронавируса становится ощутимым: Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021 – 2023 годы

Министерство развития экономики Украины планирует ухудшить макроэкономический прогноз на 2021 – 2023 годы, а также и на 2020 год. Все из-за ощутимого снижения экспорта, в частности из-за эпидемии коронавируса в Европе и мире.

Однако в отличие от предыдущих кризисных периодов ожидается, что экономика Украины провалится не столь ощутимо, как в других странах. Об этом сообщили в Минэкономики в ответ на запрос Интерфакса.

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Показывать какие-то цифры пока рано. Можем лишь сказать, что темпы роста экономики будут несколько слабее, чем прогнозировалось в государственном бюджете на 2020 год,

– отметили в министерстве.

Одной из ключевых причин ухудшения прогноза называют резкое снижение экспорта товаров из Украины. Оно спровоцировано снижением спроса и цен на мировых рынках.

Впрочем, в Минэкономики уверяют, что резкого падения экономики Украины пока ожидать не стоит. Для этого есть сразу несколько предпосылок:

взвешенная макроэкономическая политика;

надежная банковская система;

отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере, в частности высокие внешние резервы.

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Из-за эпидемии коронавируса в Министерстве развития экономики составили предварительный обновленный макропрогноз. Мол, последние события показывают, что влияние эпидемии на экономику будет сильнее, чем прежде ожидалось.

"В рамках нынешнего прогнозного цикла мы будем это все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность различных сценариев для Украины", – заверили в министерстве.

Как коронавирус влияет на мировую экономику?Из-за эпидемии коронавируса в мире закрываются рынки, а страны приостанавливают или сокращают внешнюю торговлю. В таких случаях ощутимо страдают ориентированные на экспорт сектора экономики. Поэтому страны банально зарабатывают меньше денег.



Масла в огонь добавляют и распри, которые частично также спровоцированы коронавирусом. Примером является нефтяной спор Саудовской Аравии и России, который также возник на почве необходимости сократить добычу нефти из-за эпидемии.