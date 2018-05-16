Влиятельный американский аналитик отметил успех Украины
Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд отметил ускорение экономического роста Украины.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
В частности, Аслунд назвал хорошей экономической новостью данные, опубилковани Государственной службой статистики Украины.
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Валовой внутренний продукт вырос по предварительным данным на 3,1% за первый квартал, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, после того как рост был лишь на 2,2% в четвертом квартале 2017 года,
– пояснил аналитик.
Как разъяснила экономист исследовательского подразделения The Economist Group Агата Демараис рост произошел благодаря повышению инвестиций и укрепления покупательной способности украинцев.