Влиятельный американский аналитик отметил успех Украины

Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд отметил ускорение экономического роста Украины.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

В частности, Аслунд назвал хорошей экономической новостью данные, опубилковани Государственной службой статистики Украины.

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Валовой внутренний продукт вырос по предварительным данным на 3,1% за первый квартал, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, после того как рост был лишь на 2,2% в четвертом квартале 2017 года,

– пояснил аналитик.

Ukraine: finally some good economic news. Gross domestic product rose a preliminary 3.1% yoy in Q1 after growing only 2.2% in Q4 2017. — Anders Åslund (@anders_aslund) 15 травня 2018 р.

Как разъяснила экономист исследовательского подразделения The Economist Group Агата Демараис рост произошел благодаря повышению инвестиций и укрепления покупательной способности украинцев.