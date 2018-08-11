Влюбленные Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поделились романтическим фото

48-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 73-летний Майкл Дуглас пережили нелегкие времена и смогли сохранить свой брак. Кроме того, свою любовь звезды часто демонстрируют поклонникам в социальных сетях.

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала новый романтический снимок с Майклом Дугласом на своей странице в Instagram.

Читайте также: Как изменились за 10 лет Кэтрин-Зета-Джонс и Майкл Дуглас: фото

"Почти 18 лет с моим любимым", – прокомментировала фото Кэтрин.

На фотографии влюбленные смотрят друг на друга и нежно обнимаются.

Кетрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Instagram

Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 4 Лип 2018 р. о 4:27 PDT

Стоит отметить, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас до сих пор выглядят счастливо друг с другом, а также с двумя детьми – 17-летним Диланом и 15-летней Кэрис.