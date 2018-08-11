Влюбленные Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поделились романтическим фото
48-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 73-летний Майкл Дуглас пережили нелегкие времена и смогли сохранить свой брак. Кроме того, свою любовь звезды часто демонстрируют поклонникам в социальных сетях.
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала новый романтический снимок с Майклом Дугласом на своей странице в Instagram.
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"Почти 18 лет с моим любимым", – прокомментировала фото Кэтрин.
На фотографии влюбленные смотрят друг на друга и нежно обнимаются.
Кетрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Instagram
Стоит отметить, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас до сих пор выглядят счастливо друг с другом, а также с двумя детьми – 17-летним Диланом и 15-летней Кэрис.
Источник: 24 Канал
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