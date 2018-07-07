Влюбленные пингвины очаровали сеть: милое видео
Пользователей сети растрогал ролик, на котором влюбленные пингвины ходят по пляжу.
На кадрах видно, как птицы "держатся за руки" и пристально смотрят друг на друга.
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Видео выложила в Twitter пользовательница под ником @freakingdani. По ее словам, запись сделала ее тетя во время отдыха в Южной Африке.
"Моя тетя только что вернулась из Южной Африки. Она прислала мне это видео, которое сняла там. Это пара пингвинов на прогулке", – подписала ролик девушка.
Пользователи были в восторге от влюбленных птичек, ролик получил почти полторы тысячи комментариев, больше 200 тысяч лайков и 79 тысяч ретвитов.
Источник: 24 Канал
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