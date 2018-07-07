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Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости

Влюбленные пингвины очаровали сеть: милое видео

100 Читати новину українською
Пингвины
Пингвины / Oleg Gaponuk

Пользователей сети растрогал ролик, на котором влюбленные пингвины ходят по пляжу.

На кадрах видно, как птицы "держатся за руки" и пристально смотрят друг на друга.

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Видео выложила в Twitter пользовательница под ником @freakingdani. По ее словам, запись сделала ее тетя во время отдыха в Южной Африке.

"Моя тетя только что вернулась из Южной Африки. Она прислала мне это видео, которое сняла там. Это пара пингвинов на прогулке", – подписала ролик девушка.

Пользователи были в восторге от влюбленных птичек, ролик получил почти полторы тысячи комментариев, больше 200 тысяч лайков и 79 тысяч ретвитов.

Теги: LifeStyle Курьезные новости мир животных
Источник: 24 Канал
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