Влюбленные пингвины очаровали сеть: милое видео

Пользователей сети растрогал ролик, на котором влюбленные пингвины ходят по пляжу.

На кадрах видно, как птицы "держатся за руки" и пристально смотрят друг на друга.

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Видео выложила в Twitter пользовательница под ником @freakingdani. По ее словам, запись сделала ее тетя во время отдыха в Южной Африке.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple pic.twitter.com/TkBpT5z9RV — (@freakingdani) 2 липня 2018 р.

"Моя тетя только что вернулась из Южной Африки. Она прислала мне это видео, которое сняла там. Это пара пингвинов на прогулке", – подписала ролик девушка.

Пользователи были в восторге от влюбленных птичек, ролик получил почти полторы тысячи комментариев, больше 200 тысяч лайков и 79 тысяч ретвитов.