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      Вмешательство не начнется, оно уже идет, – Тука о российском следе в украинских выборах

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      Георгий Тука
      Георгий Тука / 24 канал

      В Украине преуменьшают угрозу, которую может представлять Россия во время президентских выборов в Украине. Кроме прямого вмешательства спецслужб, РФ будет оказывать влияние и в информационном пространстве, и с помощью политических и технологических манипуляций.

      Более того, в последнее время значительно увеличилось присутствие пророссийских политических сил на украинских информационных каналах, рассказал в комментарии "Прямому" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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      Вмешательство не то, что будет, оно уже идет. Вы отметили целый ряд составляющих этого сложного процесса. Это и кибербезопасность, и информационное пространство, политические и технологические манипуляции,
      – убежден он.

      Так, Тука отмечает, что в Украине значительно преуменьшают угрозу, которую несет РФ.

      "Мы стараемся свести ее (угрозу – 24 канал) исключительно к несанкционированному вмешательству со стороны российских спецслужб к работе компьютерных центров ЦИК. Это не соответствует действительности. Ведь Россия будет работать и уже работает на политическом и информационном пространстве", – пояснил заместитель главы МинВОТ.

      В этом контексте Тука, в частности, вспомнил недавний съезд партии Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина.

      "Новое политическое формирование, которое начал кум Путина набирает обороты. Вчера состоялся съезд, на котором 5-7 мультимиллионеров докладывали своим потенциальным избирателям, как им сложно жить на минимальную заработную плату. И все это происходит понятно под патронатом, руководством и в русле главы Кремля", – добавил он.

      Кстати, в США недавно тоже указали на возможное российское влияние на президентские выборы в Украине. Так, в Национальной разведке ожидают, что РФ использует кибертехнологии для своих вмешательств.

      КАК ИЗ РОССИИ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ХОД УКРАИНСКИХ ВЫБОРОВ:

       
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Украина – Россия Новости России Георгий Тука
      Источник: 24 Канал
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