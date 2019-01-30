Вмешательство не начнется, оно уже идет, – Тука о российском следе в украинских выборах

В Украине преуменьшают угрозу, которую может представлять Россия во время президентских выборов в Украине. Кроме прямого вмешательства спецслужб, РФ будет оказывать влияние и в информационном пространстве, и с помощью политических и технологических манипуляций.

Более того, в последнее время значительно увеличилось присутствие пророссийских политических сил на украинских информационных каналах, рассказал в комментарии "Прямому" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Читайте также: "Автономный регион Донбасс": Медведчук отметился новым сепаратистским заявлением

Вмешательство не то, что будет, оно уже идет. Вы отметили целый ряд составляющих этого сложного процесса. Это и кибербезопасность, и информационное пространство, политические и технологические манипуляции,

– убежден он.

Так, Тука отмечает, что в Украине значительно преуменьшают угрозу, которую несет РФ.

"Мы стараемся свести ее (угрозу – 24 канал) исключительно к несанкционированному вмешательству со стороны российских спецслужб к работе компьютерных центров ЦИК. Это не соответствует действительности. Ведь Россия будет работать и уже работает на политическом и информационном пространстве", – пояснил заместитель главы МинВОТ.

В этом контексте Тука, в частности, вспомнил недавний съезд партии Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина.

"Новое политическое формирование, которое начал кум Путина набирает обороты. Вчера состоялся съезд, на котором 5-7 мультимиллионеров докладывали своим потенциальным избирателям, как им сложно жить на минимальную заработную плату. И все это происходит понятно под патронатом, руководством и в русле главы Кремля", – добавил он.

Кстати, в США недавно тоже указали на возможное российское влияние на президентские выборы в Украине. Так, в Национальной разведке ожидают, что РФ использует кибертехнологии для своих вмешательств.

КАК ИЗ РОССИИ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ХОД УКРАИНСКИХ ВЫБОРОВ: