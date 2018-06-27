Вмешательство РФ в выборы США: обвиняемая в разглашени секретной информации признала вину

Бывший работник Агентства национальной безопасности США Риалити Ли Виннер, обвиняемая в утечке секретной информации журналистам, признала себя виновной.

Об этом сообщает Fox News.

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Отмечается, что Риалити Ли Виннер пошла на сделку со следствием. Кроме того, ей грозит возможное наказание в виде лишения свободы на срок 63 месяца и три года условного заключения.

Она была арестована в июне 2017 года по подозрению в передаче секретного отчета с информацией о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года СМИ.

Ее обвиняют по статье о шпионаже с кражей и публикацией секретных данных из госучреждения.

Напомним, в конце 2017 года издание The New York Times сообщило, что расследование о вероятной связи штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 года помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Британии Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила о случившемся ФБР.