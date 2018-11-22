09:08
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Вмешательство РФ в выборы США: принятие законодательства о защите расследования под угрозой

      11 Читати новину українською
      Митч Макконнелл
      Митч Макконнелл / Фото из открытых источников

      Лидер республиканцев большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал принятие законодательства по защите расследования о вероятном вмешательстве России в выборы США 2016 года.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Вмешательство России в выборы в США: Трамп ответил на вопрос о связях с Кремлем

      14 ноября политик заявил, что не считает нужным голосовать за такое законодательство. По его словам, он не позволит этого сделать. И это вопреки тому, что недавно Дональд Трамп заменил генпрокурора Джеффа Сешнза помощником, который отличился критикой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

      Не было никаких признаков того, что расследование не позволят закончить, и его должны позволить закончить... Мы знаем, что президент испытывает к этому расследованию, но он никогда не говорил, что хочет его закрыть,
      – отметил Макконнелл.

      К слову, сам Трамп неоднократно называл расследования Мюллера "охотой на ведьм". Кроме того, он отмечал, что имеет право уволить спецпрокурора. Получив контроль над Палатой представителей на недавних выборах, демократы решили продвинуть принятие законодательства, которое поможет защитить Мюллера.

      С чего началось "российское расследование"?
      Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.

      последние новости на тему вероятного вмешательства россии в выборы сша
      Теги: Выборы в США Дональд Трамп Новости России Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      сегодня , 08:40 Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      Злой Одессит 936
      #ІнтерполНеНаш
      21 ноября , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 591
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 ноября , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 490
      Не только Евромайдан: самые громкие протесты, которые потрясли мир в 2013
      21 ноября , 21:01 Не только Евромайдан: самые громкие протесты, которые потрясли мир в 2013
      99
      День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      21 ноября , 20:01 День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      Євгенія Мазур 1361
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук