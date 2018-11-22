Вмешательство РФ в выборы США: принятие законодательства о защите расследования под угрозой

Лидер республиканцев большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал принятие законодательства по защите расследования о вероятном вмешательстве России в выборы США 2016 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Вмешательство России в выборы в США: Трамп ответил на вопрос о связях с Кремлем

14 ноября политик заявил, что не считает нужным голосовать за такое законодательство. По его словам, он не позволит этого сделать. И это вопреки тому, что недавно Дональд Трамп заменил генпрокурора Джеффа Сешнза помощником, который отличился критикой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Не было никаких признаков того, что расследование не позволят закончить, и его должны позволить закончить... Мы знаем, что президент испытывает к этому расследованию, но он никогда не говорил, что хочет его закрыть,

– отметил Макконнелл.

К слову, сам Трамп неоднократно называл расследования Мюллера "охотой на ведьм". Кроме того, он отмечал, что имеет право уволить спецпрокурора. Получив контроль над Палатой представителей на недавних выборах, демократы решили продвинуть принятие законодательства, которое поможет защитить Мюллера.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.