Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей

Эта статья не будет о технологиях, которые применял Владимир Зеленский. В конечном итоге, победу обеспечили не они. Основная заслуга Зеленского в том, что он вовремя заскочил в созданный вакуум политического кризиса. При этом уже имея 100% узнаваемость, и будучи практически членом семьи для каждого потребителя ТВ.

Эта статья о вмешательстве РФ в выборы Украины. Именно оно в итоге стало основной причиной их исхода. Да, были и другие крупные причины проигрыша Петра Порошенко. Например массовая работа региональных политических элит против, предательство некоторых членов команды президента и консолидация обиженных олигархов с угнетенными политическими тяжеловесами прошлого и нынешнего. Но в конечном итоге, это все скорее было последствием, чем изначальным планом. Хотя тут могут быть вопросы по отдельности к каждому частному случаю.

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Как Россия работала против Порошенко

Все мы помним слова Путина, что его устроит любой президент кроме Порошенко. Причины этого можно не перечислять, они очевидны. Разве что можно добавить его личную, глубокую обиду за нанесенный проигрыш на международной арене. Появившаяся на горизонте победа Украины в войне, личная обида Путина, а так же понимание того, что военным путем уже ничего не удастся добиться, заставило РФ ввести другой план действий. Этот план многие из нас называют "демонизация Порошенко". Методы его были точно такие же, как и использует РФ для канонизации Путина, только с развернутой на 180 градусов смысловой нагрузкой. И, как видим, эта технология имеет примерно равный процентный отклик электората что в РФ, что в Украине.

Основная цель этой технологии – это программирование массового мнения. При чем массовое мнение предполагает под собой потребителей разных информационных сфер – ТВ, интеренет, соцсети.

Примеры одной и той же технологии, но с противоположными смысловыми нагрузками:

Все обратили внимание на пиар Путина в РФ : "Путин достал амфоры – какой молодец", "Путин сходил на рыбалку – какой молодец", "Путин смешно пошутил – какой молодец". При чем люди, которые не поддавались воздействию массового мнения, замечали, что амфоры не с глубины, рыбалка – ни о чем, а шутка дебильная. Но эти мнения тонули в повале всеобщего восхищения.

Теперь рассмотрим те же массовые, информационные потоки о Порошенко:

"Порошенко выступил на трибуне ООН – у него помятый пиджак", "Порошенко проинспектировал новое оружие – у оружия кривое дуло", "Порошенко восстановил систему ПВО над Киевом – за себя боится". Некоторые сейчас подумают: "Ну у него же действительно был помятый пиджак!" – но какая разница в смысловой нагрузке, какой был у него пиджак, если его выступлению стоя аплодировал весь мир? Да, да – это тот кривой тризуб над Кремлем, о котором уже говорилось.

А теперь перейдем к тому, как РФ этого добилась и что для этого делала:

1. Региональное интернет-СМИ

В начале 2017 года мы вскрыли большую сеть региональных СМИ Украины, центр управления которых находился в Москве. Очевидно, что после их разоблачения они были заменены на другие новостные сайты. Задачи, которые ставились перед работниками таких сайтов – это наполнение контента сайта обычными, важными для города/области новостями. Происшествия, погода, праздники и мероприятия.

Новости же, которые касались центральных органов власти высылались редактору регионального СМИ из московского офиса. Новости о центральной власти были на одну и ту же тематику, но подправлялись редактором для различия текста в каждой отдельной области. Обычно – это одна – две новости в день. Все с негативным оттенком. К тому же, для усиления необходимого новостного потока, в московском офисе управляли несколькими крупными, всеукраинскими новостными сайтами. Такими как "Страна.ua", "Вести.UA" и так далее.

Что это давало?

Это давало эффект массовости, а значит ощущения правдивости необходимой новости. Иными словами, если об этой новости пишет более 30 сайтов, от региональных до центральных, у потребителя возникало мнение, что эта новость не только правдива, но и важна. И дальше он становился уже носителем и распространителем этой новости. При этом, как вы понимаете, то, что у этой новости один автор и он сидит в Москве, от потребителя было скрыто. Бюджет одного такого регионального СМИ составлял от 5 000 до 7000 у.е. Общая сумма месячного бюджет по всей Украине – примерно 150 000 у.е.

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2. Лидеры мнения

В том же 2017 году мы зафиксировали скупку региональных журналистов, активистов и лидеров мнения. Предложение скупщика состояло в следующем: 200 у.е. в месяц получал каждый, всего лишь за 1-2 любых поста в день с критикой любой власти центральной вертикали. Посты не должны были содержать больших текстов. Достаточно одного – двух предложений.

Для облегчения работы таких информационных титушек, существует человек – методичка, который генерировал такие месседжи. Пример такой работы вы можете просмотреть на страничке Facebook пользователя Вадим Хомаха. Среднее число инфотитушек в каждой области примерно 20-25 человек.

Что это давало?

Во-первых, это давало то же ощущение массовости от людей, которые находятся в теме событий и хорошо разбираются в происходящем. Во-вторых, каждый такой журналист, блогер, лидер мнения обрастал подписчиками, которые привыкли сидеть на негативных новостях. Что в свою очередь, уже влияло и формировало само мышление журналиста/блогера/лидера мнения, и заставляло этот негатив не только транслировать и развивать дальше, но и формировать его в действия. В третьих, это укрепляло и повышало рейтинг СМИ, которые держали ту же негативную волну. Бюджет лидеров мнения на одну область – 5000 у.е. Общая сумма месячного бюджета по всей Украине – примерно 100 000 у.е.

3. Блогеры

Аналогичные предложения были и для топ-блогеров. Тут расценки были индивидуальные. Но, в среднем, не превышали 500 у.е. месяц. Хотя и есть более высокие оплаты. Что это давало описано в пункте 2.

4. Телевидение

Задачи, которые из Москвы ставились перед ТВ, ни чем не отличались от задач для регионального СМИ и лидеров мнения. Состояли они из формирования и распространения негативной информации о центральной власти. Отличие ТВ от предыдущих групп было наличие регулятора в виде нацрады по телевидению. Это вносило некоторые риски, которые отсутствовали у интернет СМИ и блогеров. Поэтому все прикрывалось свободой слова и оппозиционной критикой.На начальном этапе, флагманом такого ТВ, стал канал "Ньюзван". Позднее присоединился ZIK, "112" и на финальном формировании полного пула "1+1". (В процессе произошли некоторые незначительные изменения, но на суть они не повлияли). "Интер" использовался для поддержки пророссийского электората.

Бюджет растрат на телевидиние подсчитать сложно. У каждого канала он свой, плюс идет компенсация за счет коммерческой деятельности. Но в среднем, можно сказать, что сумма примерно 2-3 млн у.е. в месяц.

5. Ольгинские боты

Эту тему описывать не будут. Она уже давно и широко раскрыта. Но отмечу, что эти боты являлись неотъемлемой частью общей системы.

Система из 5 групп

Вся система из этих 5 групп была замкнута и управлялась одним центром. Каждая из групп повышала рейтинг другой группы, легализировала необходимый информационный месседж и обеспечивала его массовость. Замкнутая и широко распространенная сеть информационных потоков, управляемая с одного центра, исключала любое сопротивление здравого мышления у людей поддающихся влиянию масс. А таких большинство.

Эта технология не нова. Она использовалась на выборах в США, в Brexit Великобритании, в акциях "желтые жилеты" и так далее.

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Таким образом, формируя ненависть и негатив не только к Порошенко, но и ко всей центральной вертикали власти, эта система добилась полного разочарования у большинства народа к политикам нынешнего состава. И зачистила поле для любого, кто не имел политический бекграунд.

Ненависть – эмоция отключающая любое мышление.

Я не знаю был ли Зеленский частью этого плана, или он просто воспользовался сложившейся ситуацией, возможно даже спутав карты русским. Это мы увидим в будущем по его действиям.

Этот пост я писал для:

1. Петра Порошенко, чтобы он понимал как из него делали демона. Понимал и то, что система не остановилась и продолжает это делать. Надеюсь, что он придумает, как ей противостоять.

2. Владимира Зеленского, как для человека поддающегося к принятию решения в зависимости от мнения большинства. Я надеюсь, он поймет, как легко и дешево обеспечить это самое мнение "большинства".

3. Народа Украины, чтобы он понял, что большинство – не всегда правильно и демократично.

4. Для тех, кто торганул страной за 30 серебренников. Чтобы они поняли, как их единичный голос негативно повлиял на дальнейшее развитие страны.

5. Для группы 25%, которая не поддается влиянию массового мнения. Чтобы они поняли, что эта система сейчас начнет работать против них лично. Так, что – держать строй, ребята.

6. Для СНБО. Чтобы они осознали масштабность проблемы и успели создать группу следователей ( в том числе из иностранных специалистов ) по вмешательству РФ в наши выборы и в целом в наше информационное пространство.

То, что мы не заметили вмешательство РФ в наши выборы, не означало, что они не вмешались. Мы этого не почувствовали потому, что они уже давно это делают.

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