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      Вмешательство России в выборы в Молдове: какие последствия это имеет для Украины

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      Парламентские выборы в Молдове
      Парламентские выборы в Молдове / www.eurointegration.com.ua

      Пророссийская партия социалистов победила на парламентских выборах в Молдове, которые состоялись 24 февраля. Это голосование уже назвали грязным, ведь голоса покупали, а электорат массово подвозили на автобусах. К тому же, владельцам молдавских паспортов впервые за 27 лет оккупации региона Россией разрешили выбирать парламент Молдовы. Однако люди просто стали марионетками в руках политиков.

      Как Россия вмешивалась в выборы

      Жителей Приднестровья массово подвозили на автобусах и маршрутках без номеров на правый берег Днестра, чтобы те могли проголосовать. Международные наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения во время парламентских выборов в Молдове.

      Читайте также: В Молдове на выборах лидируют пророссийские социалисты: какие это может иметь последствия

      Обнаружили и то, что приднестровцам за голос платили по двадцать долларов. А деньги давали на выходе из участков прямо посреди улицы.

      Мы наблюдали масштабный подвоз избирателей автобусами из Приднестровья на участки. Эта ситуация резко контрастировала с трудностями, с которыми столкнулась молдавская диаспора,
      – сказала член Европейского парламента Ребекка Хармс.

      Центризбирком Молдавии тоже обратился к правоохранителям с жалобой на так называемые "избирательные карусели". Хотя еще до голосования Кремль, не скрывая, продвигал в парламент свою политсилу. Бил по доверию к конкурентам, а также обвинил лидера демократов и самого богатого человека Молдовы Влада Плахотнюка в незаконных сделках на полмиллиарда долларов.

      Влад Плахотнюк
      Влад Плахотнюк

      Результаты парламентских выборов

      Самая пророссийская сила Молдовы – социалистическая партия действующего президента Игоря Додона – выборы таки выиграла. 31% голосов гарантирует ей около 20 мест в парламенте, однако не большинство.

      Кроме партии Додона проходной порог преодолели еще три политсилы. И, как ни странно, проевропейские. Их голосов вполне хватает для образования парламентского большинства и формирования правительства. Однако, между партиями недостаточно теплые отношения. Одна обвиняет другую в избирательных махинациях. Именно это и может сорвать объединение. Молдавский президент уже намекнул на возможный реванш пророссийских сил.

      В случае отсутствия консенсуса по формированию коалиции, или в случае провала процедуры назначения премьер-министра Республики Молдова, я подпишу указ о роспуске парламента и назначении новых выборов,
      – заявил президент Молдовы Игорь Додон.

      Как выборы в Молдове могут повлиять на ситуацию в Украине

      Эти выборы для Молдовы имеют судьбоносное значение, ведь в стране, переживающей острый экономический кризис, продолжается жесткое противостояние между пророссийским президентом и ориентированным на Запад парламентом.

      К слову, Молдова – это парламентская республика, а следовательно премьер-министр является фактическим лидером страны. Поэтому для Украины важно, будет ли этот лидер ориентирован на Запад, или же на Россию. Ведь проевропейский сосед под боком нам очень нужен.

      Смотрите видео: Россия вмешивалась в парламентские выборы в Молдове

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Молдова Новости России
      Источник: 24 канал
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