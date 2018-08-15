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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вмешательство в гены человека одобрили в США

11 Читати новину українською
Вмешательство в гены человека одобрили в США
Вмешательство в гены человека одобрили в США / rtr.md

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило препарат, предназначенный для лечения наследственного транстиретинового амилоидоза (hATTR).

Об этом сообщает издание Science Alert.

Препарат патизиран блокирует синтез мутировавшего белка транстиретин (TTR), который в нормальной форме переносит гормон щитовидной железы тиротин и витамин ретинол.

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Дефектный белок способствует развитию амилоидоза, когда в тканях происходит накопление белково-полисахаридного комплекса - амилоида. Амилоидные бляшки способствуют дисфункции тканей и органов, в том числе сердца.

Механизм подавления активности транстиретин основан на РНК-интерференции, когда экспрессия того или иного гена подавляется при помощи малых молекул РНК (ѕіРНК).

Этот процесс начинается с разрезания длинных молекул чужеродной двухцепочечной РНК (что принадлежит вирусам) на отдельные фрагменты. Эти части включаются в состав комплекса RISC, который затем соединяется с комплементарными последовательностями матричной РНК (мРНК) и активируют их разрезания. Тем самым предотвращает процесс трансляции и синтез белка, который был закодирован в мРНК.

К слову, независимая ассоциация в области биоэтики "Nuffield Council" в Великобритании согласилась признать морально допустимым редактирование ДНК эмбрионов человека.

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Теги: Новости США LifeStyle Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
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