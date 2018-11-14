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      "Вмешиваемся, потому что это наш долг, а не демонстрация силы": Варфоломей обратился к украинцам

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      Варфоломей обратился к украинцам
      Варфоломей обратился к украинцам / tverezo.info

      Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу накануне 85 годовщины Голодомора в Украине и заявил о решении предоставить автокефалию Украинской церкви.

      Об этом сообщает сайт Украинской православной церкви в США.

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      "Константинопольская Церковь Мать, общается со всеми Вами с тяжестью на сердце, в молитве вспоминая Голодомор Украинского Народа, трагическое и бесчеловечное событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибли от намеренного и жестокого голода", – заявил Варфоломей.

      Он назвал недопустимой ситуацию, когда украинский народ страдает и ищет решение церковных проблем, которые мучают его на протяжении веков".

      Мы вмешиваемся, потому что это наш долг – исключительно на основе достоверно-церковных, вселенских и исключительно из сверхнациональных критерий – ради истины и традиций Церкви, защиты канонического порядка и идентичности Православия, всегда для созидания тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти,
      – говорится в обращении.

      Именно поэтому, по словам Варфоломея, Вселенский престол решил предоставить автокефалию "многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте Православия в единстве и внутреннем мире".

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      13 ноября УПЦ МП решили полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

      История православной церкви: смотрите видео

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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