08:16
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
24°C 17°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Вместе со смартфоном Galaxy Note 9 Samsung представит еще один интересный продукт

31 Читати новину українською
Samsung выпустит собственную смарт-колонку Bixby
Samsung выпустит собственную смарт-колонку Bixby / keddr.com

Компания Samsung готовится выпустить собственную смарт-колонку Bixby со встроенным голосовым ассистентом. Вероятно, новое устройство будет представлено 9 августа, вместе со смартфоном Galaxy Note 9.

Об этом сообщает keddr.com.

Устройство будет иметь округлую форму с подставкой в форме ножки и подсветкой в верхней части.

Читайте также: Xiaomi представила оригинальный светильник, который работает автоматически

По слухам, Samsung будет позиционировать эту колонку премиум уровня, которая дополнительно оснащена "умными" функциями. Она будет воспринимать голосовые команды пользователя.

Samsung представить смарт-колонку Bixby

Samsung представит смарт-колонку Bixby

Смарт-колонка Samsung будет стоить 300 долларов (7800 гривен). Так, Apple HomePod стоит 350 долларов (9100 гривен), а Amazon Echo – 100 долларов (2600 гривен).

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Бытовая техника Samsung
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
сегодня, 08:07 Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
284
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 июля, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 423
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
19 июля, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
230
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
19 июля, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
189
Опасно для жизни: как в Украине процветает вредный бизнес
19 июля, 19:02 Опасно для жизни: как в Украине процветает вредный бизнес
Тетяна Бучок 323
Финал Евровидения 2018: кто голосовал за Украину
13 мая , 02:35
Две Луны 2018: что это за явление и что на самом деле можно увидеть на небе 27 июня
27 июня , 18:22
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева заявила о потере памяти
 12 марта , 16:33
На Керченском мосту возникла новая серьезная проблема: фото
 13 февраля , 15:22
55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4C рекордно подешевел
 9 июля , 22:04
Умный телевизор от Xiaomi рекордно подешевел
 9 мая , 13:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук