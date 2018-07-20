Вместе со смартфоном Galaxy Note 9 Samsung представит еще один интересный продукт

Компания Samsung готовится выпустить собственную смарт-колонку Bixby со встроенным голосовым ассистентом. Вероятно, новое устройство будет представлено 9 августа, вместе со смартфоном Galaxy Note 9.

Об этом сообщает keddr.com.

Устройство будет иметь округлую форму с подставкой в форме ножки и подсветкой в верхней части.

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По слухам, Samsung будет позиционировать эту колонку премиум уровня, которая дополнительно оснащена "умными" функциями. Она будет воспринимать голосовые команды пользователя.

Samsung представит смарт-колонку Bixby

Смарт-колонка Samsung будет стоить 300 долларов (7800 гривен). Так, Apple HomePod стоит 350 долларов (9100 гривен), а Amazon Echo – 100 долларов (2600 гривен).

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