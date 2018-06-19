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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Вместительный рюкзак от Xiaomi, который стоит всего 4 доллара

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Рюкзак от Xiaomi идеально подойдет для ношения ноутбука
Рюкзак от Xiaomi идеально подойдет для ношения ноутбука / gizmochina.com

Китайская корпорация Xiaomi выпустила очень бюджетный рюкзак. Новинку создала компания Shanghai Runmi Technology, но на рынке новинка появилась под брендом Mi.

Об этом сообщает Gizmochina.

Рюкзак довольно вместительный – объем 8 литров. При этом он имеет компактный размер (34 x 22,5 x 13 см) и вес 165 грамм. Он идеально подойдет для ношения ноутбука или планшета.

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Новый рюкзак доступен в восьми цветах – черный, розовый, желтый, синий, оранжевый, зеленый, красный и ярко-синий. Ткань изготовлена из 100% полиэфирного материала. Кроме того, она имеет водоотталкивающее покрытие.

Mi рюкзак

Рюкзак доступен в 8 цветах

Самое приятное во всех продуктах Xiaomi – это, конечно, цена. Mi рюкзак стоит 29 юаней – это 4 доллара или 120 гривен. Рюкзак уже доступен сайте Youpin.

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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