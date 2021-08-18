Февзи Мамутов тоже представитель партии ЕС. Он был 51-м в общем списке, но 2-м после Ройтбурда по округу №8 в Приморском районе Одессы. Об этом сообщили 17 августа.

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Первый крымский татарин в облсовете Одессы

Назначить его на место Ройтбурда решила областная территориальная избирательная комиссия. Известно, что это – первый крымский татарин в Одесском облсовете.

Что известно о Февзи Мамутове Февзи Мамутов родом из села Коломенское Автономной Республики Крым. Он один из лучших крымскотатарских спортсменов. Мамутов – многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе.



Отмечают, что будущий депутат – патриот Украины. Мамутов создал инициативную группу крымских татар, которая помогает беженцам с оккупированного Россией полуострова. До захвата Крыма он проживал в Латвии, а затем переехал в Киев. С 2020 года – одессит.

Умер Александр Ройтбурд: главное

8 августа умер художник Александр Ройтбурд, который также был депутатом Одесского облсовета.

Он был членом партии "Европейская солидарность".

Сообщают, что причина смерти – болезнь, с которой художник боролся длительное время.

Прощание состоялось 11 августа в здании Одесского художественного музея.

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