Вместо Ройтбурда: депутатом Одесского облсовета впервые станет крымский татарин
Источник:"Думская"
30-летний Февзи Мамутов станет первым депутатом крымскотатарского происхождения в Одесском облсовете. Он займет место художника Александра Ройтбурда, который на днях умер от болезни.
Февзи Мамутов тоже представитель партии ЕС. Он был 51-м в общем списке, но 2-м после Ройтбурда по округу №8 в Приморском районе Одессы. Об этом сообщили 17 августа.
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Первый крымский татарин в облсовете Одессы
Назначить его на место Ройтбурда решила областная территориальная избирательная комиссия. Известно, что это – первый крымский татарин в Одесском облсовете.
Что известно о Февзи Мамутове
Февзи Мамутов родом из села Коломенское Автономной Республики Крым. Он один из лучших крымскотатарских спортсменов. Мамутов – многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе.
Отмечают, что будущий депутат – патриот Украины. Мамутов создал инициативную группу крымских татар, которая помогает беженцам с оккупированного Россией полуострова. До захвата Крыма он проживал в Латвии, а затем переехал в Киев. С 2020 года – одессит.
Умер Александр Ройтбурд: главное
- 8 августа умер художник Александр Ройтбурд, который также был депутатом Одесского облсовета.
- Он был членом партии "Европейская солидарность".
- Сообщают, что причина смерти – болезнь, с которой художник боролся длительное время.
- Прощание состоялось 11 августа в здании Одесского художественного музея.
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