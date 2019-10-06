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      Вместо английского – церковнославянский, – в РПЦ хотят внести коррективы в школьный процесс

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      В РПЦ предложили обучать детей церковнославянскому языку, а не английскому
      В РПЦ предложили обучать детей церковнославянскому языку, а не английскому / Иллюстративное фото

      В Русской православной церкви отличились громким заявлением: там предлагают учить детей не английскому, а церковнославянскому языку. Мол, так дети лучше будут понимать богослужение, на которые наведываются в церковь.

      С удивительным предложением выступил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов. Он также выразил свое возмущение тем, что родители учат детей английскому с очень раннего возраста. Об этом сообщает "Интерфакс".

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      Ребенок еще не успел родиться, а его уже английскому обучают. Надо сначала церковнославянскому научить, потом, может, греческому, потому что мы от греков приняли нашу веру. Это тоже очень важно, потому что дети стоят в церкви, как столица Камбоджи, и ничего не понимают,
      – сказал он.

      Тем, кто предлагает Церкви перейти на современный язык, протоиерей РПЦ предложил взять газетную бумагу, на нем написать "1000 рублей" и идти в магазин, добавив, что там все-таки захотят получить настоящую купюру.

      Смирнов также высказался против перевода богослужений на русском.

      "Даже президент Зеленский через пень-колоду, но говорит по-английски. И еще за полгода выучил украинский. А церковнославянский язык – это вообще основа русского языка, там надо изучить два десятка слов", – сказал он.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России РПЦ Образование Дети и несовершеннолетние Курьезные новости
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