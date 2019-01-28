Вместо глаз – большие синяки: на Винниччине родители жестоко избили 6-летнего ребенка
В больницу города Казатин Винницкой области привезли 6-летнего мальчика с многочисленными травмами и гематомами. В зверском избиении ребенка полицейские подозревают его родителей.
По словам пользователей Facebook, ребенка забрали у родителей пассажиры электрички. Они увидели, как мальчика нещадно били родители и решили спасти ребенка от них.
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Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями (везли его скрывая). В Казатине ребенок был снят с электрички и отправлен в Винницкую областную детскую клиническую больницу,
– рассказала пользовательница Ксюша Андреевна.
На лице ребенка видно ужасные синяки. Такое поразило даже врачей. Они диагностировали у избитого шестилетнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы головы.
В то же время, по данным полиции Винницкой области ребенка в больницу в Казатин привез отец. Однако, правоохранители отметили, что мальчик не мог самостоятельно нанести себе таких травм, а вероятно пострадал от рук взрослых.
Ребенок живет с отцом и его сожительницей. Именно отца подозревают в жестоком обращении с ним. Мать мальчика лишена родительских прав.
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По факту избиения полиция начала уголовное производство по статье "пытки". Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении его отцу. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.