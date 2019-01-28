Вместо глаз – большие синяки: на Винниччине родители жестоко избили 6-летнего ребенка

В больницу города Казатин Винницкой области привезли 6-летнего мальчика с многочисленными травмами и гематомами. В зверском избиении ребенка полицейские подозревают его родителей.

По словам пользователей Facebook, ребенка забрали у родителей пассажиры электрички. Они увидели, как мальчика нещадно били родители и решили спасти ребенка от них.

Читайте также: Одна била, другие смеялись и снимали: школьницы устроили жестокие разборки под Киевом

Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями (везли его скрывая). В Казатине ребенок был снят с электрички и отправлен ​​в Винницкую областную детскую клиническую больницу,

– рассказала пользовательница Ксюша Андреевна.

На лице ребенка видно ужасные синяки. Такое поразило даже врачей. Они диагностировали у избитого шестилетнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы головы.

В то же время, по данным полиции Винницкой области ребенка в больницу в Казатин привез отец. Однако, правоохранители отметили, что мальчик не мог самостоятельно нанести себе таких травм, а вероятно пострадал от рук взрослых.

Ребенок живет с отцом и его сожительницей. Именно отца подозревают в жестоком обращении с ним. Мать мальчика лишена родительских прав.



В Винницкой области отец жестоко избил сына

По факту избиения полиция начала уголовное производство по статье "пытки". Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении его отцу. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.