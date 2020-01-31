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      Вместо Ирана и Китая: МАУ будет ежедневно летать в Каир

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      МАУ чаще будет летать в Каир / avianews.com

      Авиакомпания МАУ прекратила летать в Иран и Китай. Зато с 3 марта увеличит количество рейсов в столицу Египта-Каир.

      О том, что рейсы Киев – Каир авиакомпании МАУ станут ежедневными, сообщает Avianews.

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      Изменения режима полетов запланированы с 3 марта 2020 года.

      Текущий график МАУ

      Сейчас авиакомпания выполняет полеты в Каир четыре раза в неделю в ночное время. Самолет вылетает из аэропорта Борисполь в 20:00 и прилетает в столицу Египта в 23:20. Обратный вылет выполняется на следующий день в 04:50, в Киев прибывает в 08:30.

      Как будет с 3 марта

      После увеличения частоты полетов МАУ сохранит текущий график рейсов. В Каир будут летать чаще из-за прекращения рейсов в Иран и Китай. Дополнительные рейсы в столицу Египта позволят частично сбалансировать западную и восточную сети МАУ.

      Что входит в сеть восточных направлений авиакомпании?
      Сеть включает Стамбул, Измир, Анкару, Тель-Авив, Дубаи, Каир, Тбилиси, Ереван, Баку, Дели и Бангкок. Рейсы в Бангкок МАУ планирует временно прекратить летом 2020 года. Так в авиакомпании будут бороться с убытками.

      Что известно о прекращении полетов в Иран и Китай

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Иран Китай Путешествия Египет авиация МАУ
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