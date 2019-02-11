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      Вместо исторического здания во Львове появится современный детский центр: фотосравнение

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      Дом в стиле функционализм на улице Мельника во Львове
      Дом в стиле функционализм на улице Мельника во Львове / Мирослава Ляхович/modernism.lviv-online.com

      На улице Мельника во Львове вместо дома в стиле функционализм, построенном в 1930-х годах, построят современный творческий центр для детей.

      Речь идет о здании на улице Мельника, 21.

      Соответствующие градостроительные условия и ограничения были утверждены на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета 8 февраля.

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      Согласно с ними этажность новостройки не должна превышать 18 метров.

      В сети появилась визуализация, как выглядит проект нового центра.

      Львів будівництво Мельника 21
      Вместо исторической виллы в Львове появится современный детский центр//Визуализация ЛГС

      Львів будівництво Мельник дитячий центр
      Проект детского центра, который должен появиться на улице Мельника во Львове//Визуализация ЛГС

      Проект реализует Благотворительный фонд "Лаборатория социального новаторства". По данным системы YouControl, организация была создана в 2016-м году. Ее учредителями указаны Андрей Елисеев, который владеет компаниями, которые занимаются издательством книг, и Ярослав Пыж, который возглавляет Украинскую баптистскую теологическую семинарию во Львове.

      В конце 2018-го за незаконную надстройку над зданием без согласования в управлении архитектуры города застройщика оштрафовали более, чем на 150 тысяч гривен.

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      Что известно о здании на улице Мельника, 21? Жилой дом в стиле функционализма был возведен в 1938 году.

      Как отмечает сайт "Львов. Архитектура модернизма", в советские времени вилла была на учете минобороны, а впоследствии здесь располагался детский сад.

      Сооружение не относится к перечню памятников архитектуры, но было ценно тем, что его не коснулась перестройка или любые другие изменения.

      Львів вілла Мельника функціоналізм
      Вилла на улице Мельника во Львове до начала реконструкции//Фото: Мирослава Ляхович

      Сравните, как будет выглядеть дом на улице Мельника, 21 во Львове после постройки на его месте современного центра:

       

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      Теги: Новости Львова Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство История
      Источник: 24 Канал
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