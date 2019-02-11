Вместо исторического здания во Львове появится современный детский центр: фотосравнение

На улице Мельника во Львове вместо дома в стиле функционализм, построенном в 1930-х годах, построят современный творческий центр для детей.

Речь идет о здании на улице Мельника, 21.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения были утверждены на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета 8 февраля.

Смотрите также: Реконструкция площади перед железнодорожным вокзалом во Львове: что изменится

Согласно с ними этажность новостройки не должна превышать 18 метров.

В сети появилась визуализация, как выглядит проект нового центра.



Вместо исторической виллы в Львове появится современный детский центр//Визуализация ЛГС



Проект детского центра, который должен появиться на улице Мельника во Львове//Визуализация ЛГС

Проект реализует Благотворительный фонд "Лаборатория социального новаторства". По данным системы YouControl, организация была создана в 2016-м году. Ее учредителями указаны Андрей Елисеев, который владеет компаниями, которые занимаются издательством книг, и Ярослав Пыж, который возглавляет Украинскую баптистскую теологическую семинарию во Львове.

В конце 2018-го за незаконную надстройку над зданием без согласования в управлении архитектуры города застройщика оштрафовали более, чем на 150 тысяч гривен.

Смотрите также: Во Львове появится сверхсовременная библиотека: чем особенный проект – фото

Что известно о здании на улице Мельника, 21? Жилой дом в стиле функционализма был возведен в 1938 году.

Как отмечает сайт "Львов. Архитектура модернизма", в советские времени вилла была на учете минобороны, а впоследствии здесь располагался детский сад.

Сооружение не относится к перечню памятников архитектуры, но было ценно тем, что его не коснулась перестройка или любые другие изменения.



Вилла на улице Мельника во Львове до начала реконструкции//Фото: Мирослава Ляхович

Сравните, как будет выглядеть дом на улице Мельника, 21 во Львове после постройки на его месте современного центра: