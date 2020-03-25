13:20
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, – Ярославский

      - Читати новину українською

      Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов через своего друга Джека Ма.

      На это уйдет около половины из $ 2 млн, выделенных им на борьбу с эпидемией. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

      "ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и в понедельник привезли из Китая, – на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника благодаря неоценимой помощи Джека Ма. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя. Поэтому мы совместно с Офисом Президента покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР", – пояснил бизнесмен.

      Ярославский подчеркнул, что это именно такой тип тестов для диагностики коронавируса, который, по мнению медицинских экспертов, нужен сейчас, чтобы замедлить расползание эпидемии по стране.

      Как известно, Александр Ярославский после совещания в ОП 16 марта сначала выделил $ 2 млн на закупку экспресс-тестов.

      Напомним, что вчера в Украине за линией Ярославского – Джека Ма прибыла первая партия ПЦР-тестов, которые обеспечивают максимально высокую возможную точность обнаружения коронавируса. По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального имунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антигена.

      Официально: в Украине уже 113 подтвержденных случаев коронавируса
      сегодня
      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Медицина
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:19 Коронавирусный кризис: зачем Украине кредиты МВФ и дойдет ли до дефолта
      Богдан Мірошниченко
      сегодня , 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
      Олександр Бевза
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 12:00 Коронавирусный срез для власти. Украинцы снова сами в этой борьбе?
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук