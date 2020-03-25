Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, – Ярославский

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов через своего друга Джека Ма.

На это уйдет около половины из $ 2 млн, выделенных им на борьбу с эпидемией. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

"ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и в понедельник привезли из Китая, – на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника благодаря неоценимой помощи Джека Ма. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя. Поэтому мы совместно с Офисом Президента покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР", – пояснил бизнесмен.

Ярославский подчеркнул, что это именно такой тип тестов для диагностики коронавируса, который, по мнению медицинских экспертов, нужен сейчас, чтобы замедлить расползание эпидемии по стране.

Как известно, Александр Ярославский после совещания в ОП 16 марта сначала выделил $ 2 млн на закупку экспресс-тестов.

Напомним, что вчера в Украине за линией Ярославского – Джека Ма прибыла первая партия ПЦР-тестов, которые обеспечивают максимально высокую возможную точность обнаружения коронавируса. По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального имунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антигена.