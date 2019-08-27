Вместо элитного жилья в Киеве покупатели будут приобретать коттеджи за городом, – эксперт

Потенциальные покупатели элитной недвижимости в Киеве переориентируются на коттеджное строительство в пригороде столицы.

Такой прогноз озвучил представитель строительной компании АVM Development Group Владислав Кононов, специализирующейся на строительстве пригородных жилых комплексов неподалеку от Киева.

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По словам специалиста, к такому решению инвесторов побуждают, в частности, невысокие темпы строительства элитного жилья в Киеве.

На протяжении последних двух лет темпы строительства жилья бизнес- и элит-класса в Киеве сократились практически в 1,5-2 раза.

Среди основных причин такой тенденции специалист называет:

► Застроенность центральной части Киева

► Невозможность реализовать проекты, которые в полной мере будут удовлетворять потребности покупателей.

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Что выгоднее? Для сравнения, квартира площадью до 100 квадратных метров в киевской новостройке бизнес-класса по цене сравнима со стоимостью коттеджа площадью 250 квадратных метров в ближайшем пригороде столицы.

За цену квартиры площадью 120 квадратов в элитном столичном ЖК потенциальный покупатель может приобрести коттедж площадью 350 метров квадратных.

Средняя цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса в июле 35 100 гривен, квадратный метр в столичных новостройках элит-класса стоит почти вдвое больше – в среднем 59 200 грн/м2.



Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в июле 2019 / Данные: lun.ua

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Еще одним преимуществом загородных коттеджей являются большие рекреационные территории и возможность развития полноценной инфраструктуры, в зависимости от потребностей потенциальных инвесторов.

Зато в Киеве застройщик бизнес и элитного жилья испытывает в этих вопросах существенные трудности, в частности, с местами для парковок в центре столицы, строительством отдельно стоящих детсадов, спортивных и игровых зон и тому подобное.

По прогнозам эксперта, к концу 2019 года число таких покупателей, которые рассматривают приобретение загородного коттеджа вместо элитной квартиры в центре Киева, может увеличится до 35%, а в 2020 году преодолеет отметку в 40%.

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