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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вместо крокодила – попугай: Lacoste изменили логотип

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Lacoste сменили логотип
Lacoste сменили логотип / Lacoste

Бренд Lacoste выпустил лимитированную серию поло совместно с организацией IUCN, благотворительным сообществом, которое занимается охраной природы.

На каждой из десяти футболок поло вместо традиционного логотипа крокодила изображены десять видов, находящихся под угрозой вымирания.

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Lacoste изменили логотип

Среди них есть яванский носорог, бирманская черепаха, калифорнийский кондор, суматранский тигр, северный тонкотелый лемур, совиный попугай, гиббон, саола, виргинская циклура и калифорнийская морская свинья.

Количество футболок из серии соответствует числу животных, которые остались в дикой природе. Например, поло с логотипом суматранского тигра в наличии только 350 штук. Всего в коллекции 1775 футболок.

Купить поло можно в флагманских магазинах Lacoste или на сайте бренда. Цена одной футболки – 150 евро.

Смотрите видео Lacoste изменили логотип

Теги: LifeStyle Мода мир животных
Источник: Buro247
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