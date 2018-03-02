Вместо крокодила – попугай: Lacoste изменили логотип
Бренд Lacoste выпустил лимитированную серию поло совместно с организацией IUCN, благотворительным сообществом, которое занимается охраной природы.
На каждой из десяти футболок поло вместо традиционного логотипа крокодила изображены десять видов, находящихся под угрозой вымирания.
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Lacoste изменили логотип
Среди них есть яванский носорог, бирманская черепаха, калифорнийский кондор, суматранский тигр, северный тонкотелый лемур, совиный попугай, гиббон, саола, виргинская циклура и калифорнийская морская свинья.
Количество футболок из серии соответствует числу животных, которые остались в дикой природе. Например, поло с логотипом суматранского тигра в наличии только 350 штук. Всего в коллекции 1775 футболок.
Купить поло можно в флагманских магазинах Lacoste или на сайте бренда. Цена одной футболки – 150 евро.
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