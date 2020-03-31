Вместо системы у нас была борьба за выживание, – Скалецкая о больницах и новом главе Минздрава

О состоянии больниц, ситуации с коронавирусом на Закарпатье и Тернопольщине и о состоянии больного COVID-19 нардепа – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказали бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, депутат Анна Скороход, председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис и активистка Ирина Ванат.

О состоянии больниц и готовности к COVID-19

28 лет система здравоохранения не финансировалась должным образом, не отвечала современным технологиям, никем не считалась серьезной сферой. Сейчас в стране ужасное состояние с оборудованием, состоянием больниц, низкой социальной обеспеченностью медперсонала. Такое мнение в эфире программы "После всего" выразила бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Скалецкая отметила, что все эти больницы принадлежат местной власти. Минздрав не может повлиять на неэффективного управленца – главного врача.

Не имеет возможности повлиять на то, почему он не сделал того, что должен был сделать,

– считает Скалецкая.

Отметим, что главный врач Ореховской районной больницы Наталья Белова опубликовала открытое видеообращение, в котором обращается за помощью из-за того, что врачам не хватает средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус.

Смотрите видеообращение Натальи Беловой:

Бывшая министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая прокомментировала обращение врача.

Главный врач делает видеозаявление вместо того, чтобы сделать соответствующий официальный запрос на местную власть. Если местная власть, например, района не имеет возможности – нужно обращаться на уровень области. Это то, что врач должен делать по должностным обязанностям,

– отметила Скалецкая.

Ведущий Дмитрий Гнап подчеркнул, что по словам Натальи Беловой, на селекторном совещании в РГА ей сообщили, что средств нет. А также посоветовали обратиться к благотворителям.

"Тогда это ужасно. Если мы говорим о районной власти, а она не является самостоятельной, есть еще областной совет. Когда на уровне области ни руководитель ОГА, ни областной совет не могут найти ресурсов, тогда обращаются к правительству, к парламенту. На сегодня мы имеем такую картину, когда вместо того, чтобы централизовать потребности и обратиться к центральной власти местная власть устраивает истории с благотворителями", – считает бывшая глава Минздрава.



Зоряна Скалецкая / 24 канал

По словам Скалецкой, местная власть сама определила те больницы, куда направлять лиц с подозрением на коронавирус или уже с установленным диагнозом. Сейчас мы видим, что они в ужасном состоянии.

Я знаю, что мы подготовили 300 миллионов на закупку необходимого оборудования из бюджета. Это на тот момент, когда я еще была министром. Что нужно закупить для трехмесячной потребности больниц, от которых мы получили запрос,

– заявила Скалецкая.

По словам бывшей главы Минздрава, есть регионы, где ситуация не столь критична, а есть такие, где она гораздо хуже. С ними и проводились селекторные совещания, чтобы узнать ресурсы в области и понять запросы на центральную власть.

"Но, к сожалению, возможно, это имеет место для расследования: почему районная власть вместо того, чтобы не имея средств, обратиться выше, затормозила этот процесс и сказала разбираться самим. Это та вещь, которая почти 29 лет присуща медицине Украины. Вместо того, чтобы иметь систему, мы постоянно имели индивидуальную борьбу за выживание. Каждый – отдельного врача, каждая отдельная больница – главного врача", – считает Скалецкая.

Про коронавирус на Закарпатье

По результатам тестирований, на Закарпатье обнаружили еще 19 зараженных. Об этом сообщил председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис. Он отметил, что сначала была версия, что первую инфицированную женщину заразил муж. Он работает дальнобойщиком, поэтому мог привезти болезнь. Однако тесты показали, что он не инфицирован вирусом.

"То есть она заразилась еще от какого-то человека, который живет в Мукачево. Сейчас мы ищем нулевого пациента. До 5 тысяч контактных лиц нам надо будет обследовать", – добавил Ривис.



Правила, спасающие жизнь / инфографика 24 канала

Про эпицентр вспышки СOVID-19 на Тернопольщине

В городе Монастыриска на Тернопольщине продолжается борьба с COVID-19. В области уже зафиксировали 36 случаев заболевания. Однако местные жители и медики заверили, что медикаментов для лечения больных в больницах области очень мало, а также есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких.

Общественная активистка города Монастыриска Ирина Ванат заявила, что 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые выделило Министерство здравоохранения для больницы в их городе – так и не привезли.

На сайте Минздрава мы увидели, что нас обеспечили 5 аппаратами искусственной вентиляции легких. Это цинизм, ведь в течение этого времени мы ни одного аппарата не получили,

– заверила Ванат.

Активистка рассказала, что ситуация в области только ухудшается, ведь еще вчера аппараты были свободны, а сегодня их уже не хватает.