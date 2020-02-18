18:42
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Вместо украинского бизнесмена Фукса – американского пастора: Россия объявила в розыск не того

      1 Читати новину українською
      МВД России объявило в розыск американского пастора вместо Павла Фукса / tvrain.ru

      Министерство внутренних дел России пыталось объявить в розыск бизнесмена украинского происхождения Павла Фукса, но немного перестаралось и объявило о розыске американского пастора Принса Осей-Джемфи.

      Из-за такой ошибки Московский городской суд даже вынужден был отменить решение о заочном аресте Фукса, пишет "Коммерсант".

      К слову: Жить в России: к паре на свадьбу пришел ФСБшник, теперь супругов судят за госизмену

      Ошибка произошла при внесении Павла Фукса в англоязычную поисковую базу. Как можно было перепутать имена этих двух людей – неизвестно.

      Английская транслитерация имен бизнесмена и пастора:

      • Павел Фукс – Pavel Fuks ("Павел", поскольку транслитерируем с русского);
      • Принс Осей-Джемфи – Prince Axis-Jamfrey.

      Интересно, что курьез с поисками Павла Фукса произошел уже не впервые. Так, в октябре 2019 года российские правоохранители просили суд заочно арестовать Романа Фукса – брата бизнесмена. Впрочем, на самом же деле они имели в виду именно Павла.

      За что россияне преследуют Павла Фукса?Бизнесмена украинского происхождения в России обвиняют по статье о хищении в особо крупных размерах. Дело касается строительства жилого дома в Москве.

      Сам Павел Фукс родился в Харькове, но вел свою бизнес-деятельность не только в Украине, но и за рубежом. Его состояние в 2017 году оценивали в более чем четверть миллиарда долларов, но в 2019 году он не попал в рейтинг самых богатых украинцев.

      Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции
      сегодня
      12293
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Интерпол Новости России Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:38 Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"
      Ярослав Голобородько 11
      сегодня , 18:00 Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике
      Анна Запотоцька 30
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      113
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 63
      сегодня , 17:30 Крест на судебной реформе Зеленского: возмутительные решения и назначения
      Роман Маселко 166
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук