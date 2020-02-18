Вместо украинского бизнесмена Фукса – американского пастора: Россия объявила в розыск не того

Министерство внутренних дел России пыталось объявить в розыск бизнесмена украинского происхождения Павла Фукса, но немного перестаралось и объявило о розыске американского пастора Принса Осей-Джемфи.

Из-за такой ошибки Московский городской суд даже вынужден был отменить решение о заочном аресте Фукса, пишет "Коммерсант".

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Ошибка произошла при внесении Павла Фукса в англоязычную поисковую базу. Как можно было перепутать имена этих двух людей – неизвестно.

Английская транслитерация имен бизнесмена и пастора:

Павел Фукс – Pavel Fuks ("Павел", поскольку транслитерируем с русского);

("Павел", поскольку транслитерируем с русского); Принс Осей-Джемфи – Prince Axis-Jamfrey.

Интересно, что курьез с поисками Павла Фукса произошел уже не впервые. Так, в октябре 2019 года российские правоохранители просили суд заочно арестовать Романа Фукса – брата бизнесмена. Впрочем, на самом же деле они имели в виду именно Павла.

За что россияне преследуют Павла Фукса?Бизнесмена украинского происхождения в России обвиняют по статье о хищении в особо крупных размерах. Дело касается строительства жилого дома в Москве.



Сам Павел Фукс родился в Харькове, но вел свою бизнес-деятельность не только в Украине, но и за рубежом. Его состояние в 2017 году оценивали в более чем четверть миллиарда долларов, но в 2019 году он не попал в рейтинг самых богатых украинцев.