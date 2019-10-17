Вместо уникальных росписей – российская плитка: как на Львовщине "отреставрировали" церковь

Фрески, нарисованные кисточками известных украинских художников Юлиана Буцманюка и Модеста Сосенко, заложили кафельной плиткой российского производства. Такую "реставрацию" провели в храме Успения Пресвятой Богородицы, что в Славском.

Об инциденте сообщает Львовская областная организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры на своей странице в Фейсбук.

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Вот и явилась миру обновленная "красота" на замену росписям Сосенко и Буцманюка в церкви в Славском,

– пишут там.

Рядом с сообщением – фото "улучшения". Стены церкви вызложены теперь плиткой. Ранее там красовались фрески известных украинских художников Юлиана Буцманюка и Модеста Сосенко.

Кто такой Юлиан Сосенко?

Украинский художник-монументалист. Он родился в 1875 году на Прикарпатье. Учился художественному мастерству в Краковской школе искусств, за финансирование митрополита Андрея Шептицкого, в Мюнхенской Академии, а затем в Национальной Школе Искусств в Париже.



В своих произведениях, особенно на религиозную тематику, Модест Сосенко пытался синтезировать старые византийские основы живописи с современными ему художественными достижениями, был новатором в этой области.



Сосенко является ярким представителем мюнхенской сецессии и украинского модерна. Похоронен во Львове на Яновском кладбище, именем художника названа улица во Львове.

Кто такой Юлиан Буцманюк?

Украинский и канадский художник-монументалист, ученик Модеста Сосенко. Наиболее известными произведениями Юлиана Бацманюка являются росписи в стиле украинского модерна. Произведения Буцманюка хранились во львовском музее, созданном Андреем Шептицким. Однако в 1952 году по приказу советской власти были сожжены во дворе музея вместе с тысячей других произведений украинских художников. До сих пор хранятся произведения Буцманюка в церкви василиан в Жовкве и в соборе святого Иосафата в Эдмонтоне. До сих пор фрески сохранялись и в церкви в Славском.

Кроме того, что произведение украинского искусства начала 20 века цинично заложено плиткой, она еще и – российского производства. Это заметили внимательные пользователи соцсетей.



Так на "реставрацию" реагируют в сети

На одной из фотографий видно ящик с надписями на русском языке и названием бренда – Kerama Marazzi. На сайте этой компании сообщается, что она является "ведущим российским производителем керамических декоративно-отделочных материалов с разветвленной сетью фирменной торговли в России и за рубежом".

Как выглядели стены церкви до реставрации и после?

Как реставрировали церковь в Славском​?

Вместо фресок известных украинских художников – российская плитка

Фото до реставрации и после

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