По данным местных СМИ, для подписания соглашения о покупке тральщиков в Одессу прибудет Владимир Зеленский. Приезд украинского лидера ожидают уже 21 июня.

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Какие тральщики закупит Украина

Речь идет о тральщиках типа Sandown.

Их построили еще в 1990-х.

Всего в состав Королевского флота Великобритании входили 15 тральщиков этого типа. В то же время еще в 2000-х сразу 3 корабля передали Эстонии. Еще 3 – Саудовской Аравии.

В настоящее время HMS (Королевский военно-морской флот Великобритании) владеет лишь 9 кораблями этого типа. Из них 2 передадут ВМСУ.

В чем особенность тральщиков