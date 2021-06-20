ВМС Украины получат 2 тральщика от Великобритании

Правительство Великобритании передаст Военно-морским Силам ВСУ сразу 2 тральщика. Их закупят в 2021 году.
По данным местных СМИ, для подписания соглашения о покупке тральщиков в Одессу прибудет Владимир Зеленский. Приезд украинского лидера ожидают уже 21 июня.
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Какие тральщики закупит Украина
- Речь идет о тральщиках типа Sandown.
- Их построили еще в 1990-х.
- Всего в состав Королевского флота Великобритании входили 15 тральщиков этого типа. В то же время еще в 2000-х сразу 3 корабля передали Эстонии. Еще 3 – Саудовской Аравии.
- В настоящее время HMS (Королевский военно-морской флот Великобритании) владеет лишь 9 кораблями этого типа. Из них 2 передадут ВМСУ.
В чем особенность тральщиков
- Тральщики – военные корабли, приоритетом которых является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин. Кроме того, они проводят корабли и суда за тралами через минные заграждения.
- В общем бывают такие разновидности кораблей: тральщики-искатели мин, морские тральщики, базовые тральщики, рейдовые тральщики, катера-тральщики.