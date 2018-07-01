ВМС Украины начнут совместные военные учения с американцами, – Полторак

Со следующей недели стартуют совместные украинско-американские военные учения "Си Бриз 2018". Это ежегодные учения, которые проводят в Украине уже более 15 лет.

Об этом в своем поздравлении ко Дню Военно-Морских Сил Украины сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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В подготовке и применении сил ВМС вводятся новые стандарты: украинско-американские учения "Си Бриз–2018", которые начинаются на следующей неделе, станет экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным объединением,

– заявил он.

Кроме этого, Полторак добавил, что сегодня в подготовке отечественного военного флота активно внедряют стандарты НАТО.

"Наглядно можно это увидеть на совместных учениях с кораблями стран Альянса, которые посещают Одессу. Созданные Морское командование и Командование морской пехоты приобретают возможностей управления силами в море и на побережье", – подчеркнул министр обороны Украины.