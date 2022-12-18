Внаслідок удару по Кривому Рогу загинула сім'я: з'явилися кадри, як з-під авалів витягали тіло

Російські окупанти продовжують запускати ракети, які влучають у житлові будинки та ставлять під загрозу життя звичайних людей. Такий інцидент вкотре стався в Кривому розі, внаслідок нього загинула півторарічна дитина.

Кривий Ріг. 296 день як «друга» армія чортів світу прийшла воювати з цивільним населенням

І щоразу, коли бачу звірства наших диких сусідів, задаю собі питання…як ця помилка природи і історії досі існує на карті світу ‍♂️

Сьогодні внаслідок ракетного обстрілу армії рашистів постраждали невинні люди: 13 травмованих, 4 загиблих.

Серед загиблих — півторарічна дитина.

Українці, які втратили свій дім, здоров‘я та життя. І все в одну мить, через хворих на голову дегенератів.

Допомагали розбирати завали та рятувати сім’ї…дітей.

Подивіться відео. Знаю, що в ФБ ніхто не дивиться відео понад 30-60 секунд, але це не пропустіть.

Дякую за службі патрульним Ігорю Чернієнку, Кирилу Грабовому та Олені Андрющенко.

Дякую медикам та рятувальникам!