"Вне сцены" не означает "вне жизни": в театре на Подоле открыли выставку о ветеранах сцены

Актеры, которым аплодировали стоя и которыми увлекались, сейчас в бедности доживают в Доме ветеранов сцены под Киевом. К Международному дню театра в театре на Подоле открыли фотовыставку "Вне сцены", где жители Дома ветеранов появились рядом с молодыми актерами.

Николай Оленчук 60 лет посвятил сцене. Он не сохранил ни одной фотографии со сцены, но свое театральное прошлое вспоминает с радостью.

Вы знаете ... Все роли, буквально, все роли – ты отдаешь жизнь. И все они – подарок судьбы,

– вспоминает актер.

Николай Оленчук полжизни работал в театрах России. Затем переехал в украинский Ужгород. Был местной звездой, но из-за своей антисоветской позиции так и не получил звание народного артиста. Николаю Оленчуку – 85. Мужчина, который всю жизнь отдал театру, на склоне лет поселился в Доме ветеранов сцены под Киевом. Говорит, так решил потому что не хотел быть обузой для семьи. Марица Данильева тоже переехала в пансионат. Со сцены родного детского театра во Львове она ушла 16 лет назад.

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"Это больно. Очень больно. Возможно, я недостаточно стара, чтобы спокойно, по-философски... А может, я просто не так представляла завершение свои дней: не там, не с теми, не тем", – рассказала Данильева.

В этом году ей повезло – Марица вернулась на сцену. Для фотопроекта "Вне сцены". И здесь она – прима. Марица Данильева и еще несколько жителей Дома ветеранов сцены встали рядом с молодыми актерами. Теперь их фотографии – часть экспозиции в театре на Подоле.

В этом проекте мы хотели показать, что "вне сцены" – не значит "вне жизни". Мы показываем ветеранов сцены, мы показываем вот этих бабушек и дедушек, актрис, актеров, которые когда-то сияли на сцене. Все еще несут вот этот апломб, все еще несут высокую культуру, они все еще будто на сцене, но их жизнь сегодня совсем другая,

– прокомментировала организатор выставки Лилия Горелая.

Часть фотографий проекта "Вне сцены" планируют продать на аукционе. А деньги передадут на нужды Дома ветеранов, где сегодня проживает более десяти пожилых актеров. Планируется, в частности, закупить новые кровати. На дом, который стал прибежищем для ветеранов сцены, государство денег практически не выделяет. В 2018 году из госбюджета досталось лишь 9 миллионов гривен. Не легче и тем, кто еще работает, говорит актриса Инна Мирошниченко. На одну зарплату не проживешь. Поэтому актеры ищут себе дополнительные заработки.

В прошлом году актеры в Украине в среднем получали меньше 6000 гривен.

Напомним, в Полтаве открыли университет для людей старше 50.