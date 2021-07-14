Это произошло на 3 станции Фонтана 13 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео и фото с этого места.
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Автомобиль, который перевернулся в Одессе / Фото телеграма "Ху***ая Одесса"
Водитель заснул
В телеграмме "Ху***ая Одесса" сообщили, что это произошло из-за того, что водитель заснул за рулем. В транспорте в этот момент были пассажиры. Люди помогли им вылезти.
Пострадавших в результате аварии, вероятно, нет. На фото и видео с места видно, что у автомобиля выбиты некоторые из окон. Транспорт остановился в нескольких метрах от цистерны с горючим. В момент, когда начали снимать видео, колеса внедорожника еще крутились.
Место происшествия сразу после переворота: видео телеграма "Ху***ая Одесса"