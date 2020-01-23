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      Внедорожник протаранил такси и перевернулся набок недалеко от остановки в Киеве: фото, видео

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      В Киеве на Подоле внедорожник после столкновения с такси перевернулся

      В Киеве на Подоле произошло ДТП с участием машины такси Uklon – ее протаранил внедорожник Toyota Prado, который в результате столкновения опрокинулся набок. Есть информация о пострадавших, но их количество сейчас уточняют.

      Об инциденте сообщил dtp.kiev на своей фейсбук-странице и опубликовал фото с места происшествия. По данным ресурса, за рулем Toyota находилась женщина.

      Важно! Авто влетело в троллейбус и остановку в Киеве: есть погибший и пострадавшие – видео, фото

      "Предварительно, Toyota Prado протаранил автомобиль такси Mitsubishi, в результате чего внедорожник перевернулся набок. Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются", – сообщили журналисты.

      По информации ТСН, такси было припарковано на обочине, и его внедорожник протаранил по инерции.

      Смотрите видео с места ДТП на Подоле в Киеве

      Происшествие произошло на улице Нижний Вал, 15. Неподалеку располагаются остановки общественного транспорта. По состоянию на 16:00 здесь можно было наблюдать серьезное осложнение движения в левой полосе в направлении от Набережно-Крещатицкой.

      Место, где произошло столкновение внедорожника и машины такси / Карта

      К слову, накануне в Киеве пьяная девушка на Porshe на парковке супермаркета Novus разнесла 5 автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Постраждалі Аварии и ДТП
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