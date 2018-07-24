Внедорожник сбил 8-летнюю девочку в Киеве: ребенок умер, водитель сбежал

Вечером 24 июля в Киеве на улице Мечникова возле бизнес-центра "Парус" водитель на автомобиле Hummer сбил 8-летнюю девочку и пытался скрыться. Через некоторое время ребенок скончался от травм.

Об этом сообщает "Прямой".

Читайте также: В Черкассах в страшном ДТП погибла женщина с ребенком: фото

Внедорожник совершил наезд на 8-летнюю девочку в Киеве

По словам журналистов, правоохранителям все же удалось задержать злоумышленника, и произошло это после того, как они за ним устроили погоню.

Водителя машины задержали после погони

Отмечается, что это мужчина 1995 года рождения.

"Травмированного ребенка, который после наезда автомобиля лежал прямо на дороге, госпитализировали. Впоследствии девочка в результате полученных травм умерла", – добавляют представители издания.



После наезда ребенок лежал прямо на дороге

Напомним, недавно в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб пешеход, и еще два человека были травмированы.