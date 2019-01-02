Внедорожник влетел в авто патрульной полиции в Киеве: фото и видео
В ночь на 2 января в центре Киева на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской внедорожник Range Rover врезался в полицейский Renault Kangoo. Среди пострадавших – двое правоохранителей.
Об этом сообщили в Dtp.kiev.ua.
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Внедорожник въехал в авто патрульных со стороны переднего пассажирского места и салона.
На место ДТП приехало несколько патрульных автомобилей, машин следственно-оперативных групп и "скорых".
Источник: 24 Канал
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