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      Внедорожник влетел в авто патрульной полиции в Киеве: фото и видео

      81 Читати новину українською
      Авария с участием внедорожника и патрульных
      Авария с участием внедорожника и патрульных / dtp.kiev.ua

      В ночь на 2 января в центре Киева на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской внедорожник Range Rover врезался в полицейский Renault Kangoo. Среди пострадавших – двое правоохранителей.

      Об этом сообщили в Dtp.kiev.ua.

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      Внедорожник въехал в авто патрульных со стороны переднего пассажирского места и салона.

      На место ДТП приехало несколько патрульных автомобилей, машин следственно-оперативных групп и "скорых". 

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Полиция
      Источник: 24 Канал
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