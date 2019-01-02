Внедорожник влетел в авто патрульной полиции в Киеве: фото и видео

Авария с участием внедорожника и патрульных / dtp.kiev.ua

В ночь на 2 января в центре Киева на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской внедорожник Range Rover врезался в полицейский Renault Kangoo. Среди пострадавших – двое правоохранителей.