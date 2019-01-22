Введение системы VAR в Украине: стало известно, когда видеоповторы заработают в УПЛ

Глава Комитета арбитров ФФУ итальянец Лучано Лучи рассказал о введении системы видеоповторов VAR в чемпионате Украины по футболу. Итальянец заявил, что внедрение системы зависит от ФИФА.

По словам главы комитета арбитров, как только в Украину прибудет техническое оборудование, украинские рефери после этапа теоретической подготовки, которую они уже получили и продолжают получать, перейдут к практической подготовке к работе с VAR.

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"Когда окончательно система VAR заработает в украинском футболе, зависит даже не от ФФУ, а от ФИФА, которая должна предоставить Украине специальное разрешение, – говорит Лучано Лучи. Вся система VAR в футбольном мире зависит от ФИФА".

"Эта система действительно помогает, если правильно ее использовать. Если же делать это неправильно, могут возникнуть проблемы. Однако в Европе после длительной подготовки и практики она получила положительные отзывы, а очевидные ошибки были исправлены. Считаю, что украинские рефери будут готовы к этой системе , а украинскому футболу VAR необходима, так как с началом ее работы удастся избежать большинства ошибок и спорных решений, которые бывают во время топ-матчей украинского чемпионата", – цитирует Лучи официальный сайт ФФУ.

Напомним, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, когда VAR может появиться в Украине.

Система Видеопомощи арбитрам (сокращенно VAR или видеопомощник арбитра) – это технология в футболе, что позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

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