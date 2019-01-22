18:35
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Введение системы VAR в Украине: стало известно, когда видеоповторы заработают в УПЛ

      20 Читати новину українською
      Стало известно, когда видеоповторы заработают в украинском футболе
      Стало известно, когда видеоповторы заработают в украинском футболе / spiegel.de

      Глава Комитета арбитров ФФУ итальянец Лучано Лучи рассказал о введении системы видеоповторов VAR в чемпионате Украины по футболу. Итальянец заявил, что внедрение системы зависит от ФИФА.

      По словам главы комитета арбитров, как только в Украину прибудет техническое оборудование, украинские рефери после этапа теоретической подготовки, которую они уже получили и продолжают получать, перейдут к практической подготовке к работе с VAR.

      Читайте также: В лиге Мексики мяч подло прокатился по линии ворот, рефери 8 минут смотрел повтор: видео

      "Когда окончательно система VAR заработает в украинском футболе, зависит даже не от ФФУ, а от ФИФА, которая должна предоставить Украине специальное разрешение, – говорит Лучано Лучи. Вся система VAR в футбольном мире зависит от ФИФА".

      "Эта система действительно помогает, если правильно ее использовать. Если же делать это неправильно, могут возникнуть проблемы. Однако в Европе после длительной подготовки и практики она получила положительные отзывы, а очевидные ошибки были исправлены. Считаю, что украинские рефери будут готовы к этой системе , а украинскому футболу VAR необходима, так как с началом ее работы удастся избежать большинства ошибок и спорных решений, которые бывают во время топ-матчей украинского чемпионата", –  цитирует Лучи официальный сайт ФФУ.

      Напомним, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, когда VAR может появиться в Украине.

      Система Видеопомощи арбитрам (сокращенно VAR или видеопомощник арбитра) – это технология в футболе, что позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол УПЛ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавший самолет над Ла-Маншем
      сегодня , 17:35 Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавший самолет над Ла-Маншем
      240
      Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
      сегодня , 17:33 Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
      3328
      "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      сегодня , 17:05 "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      Наталія Лебідь 343
      Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      сегодня , 16:30 Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      Тетяна Острікова 93
      Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      сегодня , 16:03 Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      Світлана Попова 243
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду
       1 ноября 2011 , 14:19
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Платини хочет 40 команд на российском Мундиале, "Интер" - продлить лучшего бомбардира
       28 октября 2013 , 18:50
      Тренер луганской "Зари": Спасибо России за то, что помогла Украине объединиться
       25 июля 2014 , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук