Внесение в Конституцию изменений по НАТО и ЕС без референдума - это узурпация власти - Новинский

Народный депутат Украины, председатель фракции оппозиционного блока Вадим Новинский заявил, что изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО в обход всеукраинского референдума – это прямая узурпация власти президентом Порошенко.

По его словам, президент намеренно обходит конституционные требования подтверждать всенародным волеизъявлением изменения в Конституции о внешнеполитическом курсе, внося их в преамбулу. Лидер оппозиции напомнил, что в исторический момент принятия Конституции – 28 июня 1996 года – ни европейской, ни евроатлантической интеграции среди предпосылок ее принятия не было, поэтому не в преамбулу, а в 18-ю статью первого раздела Конституции, которая определяет внешнеполитический курс государства, следует вносить эти изменения.

"Власть в Украине принадлежит не президенту, не коалиции, а украинскому народу. Поэтому исключительно народ имеет право менять внешнеполитический курс государства. Президент Порошенко предлагает изменить основы конституционного строя, подтвержденного всеукраинским референдумом 1991 года как акт учредительной власти народа, без нового референдума. Более того: коалиционная власть настолько боится своего народа, что намеренно не принимает законов о всеукраинском и местном референдумах. Вопрос вступления в ЕС и НАТО – это предмет конфликта, а не согласие в обществе. Только чуть более 40% украинцев поддерживают курс на вступление в НАТО и ЕС, и почти столько же – против. Однако ни перспектив вступления в ЕС, ни в НАТО в Украине в ближайшие десятилетия не появится, это исключительно популизм президента, который уходит, который всеми правдами и неправдами цепляется за власть ", – заявил Вадим Новинский.

Он добавил, что "Оппозиционный блок" не будет голосовать за эти изменения в Конституцию, так как такие важные решения должны принимать все граждане Украины, включая жителей Донбасса и Крыма. А поспешное принятие этого пустого и популистского изменения поставят под угрозой прекращение войны и восстановление территориальной целостности страны.