20:48
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Внесение в Конституцию изменений по НАТО и ЕС без референдума - это узурпация власти - Новинский

      34 Читати новину українською
      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / Фото из открытых источников

      Народный депутат Украины, председатель фракции оппозиционного блока Вадим Новинский заявил, что изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО в обход всеукраинского референдума – это прямая узурпация власти президентом Порошенко.

      По его словам, президент намеренно обходит конституционные требования подтверждать всенародным волеизъявлением изменения в Конституции о внешнеполитическом курсе, внося их в преамбулу. Лидер оппозиции напомнил, что в исторический момент принятия Конституции – 28 июня 1996 года – ни европейской, ни евроатлантической интеграции среди предпосылок ее принятия не было, поэтому не в преамбулу, а в 18-ю статью первого раздела Конституции, которая определяет внешнеполитический курс государства, следует вносить эти изменения.

      "Власть в Украине принадлежит не президенту, не коалиции, а украинскому народу. Поэтому исключительно народ имеет право менять внешнеполитический курс государства. Президент Порошенко предлагает изменить основы конституционного строя, подтвержденного всеукраинским референдумом 1991 года как акт учредительной власти народа, без нового референдума. Более того: коалиционная власть настолько боится своего народа, что намеренно не принимает законов о всеукраинском и местном референдумах. Вопрос вступления в ЕС и НАТО – это предмет конфликта, а не согласие в обществе. Только чуть более 40% украинцев поддерживают курс на вступление в НАТО и ЕС, и почти столько же – против. Однако ни перспектив вступления в ЕС, ни в НАТО в Украине в ближайшие десятилетия не появится, это исключительно популизм президента, который уходит, который всеми правдами и неправдами цепляется за власть ", – заявил Вадим Новинский.

      Он добавил, что "Оппозиционный блок" не будет голосовать за эти изменения в Конституцию, так как такие важные решения должны принимать все граждане Украины, включая жителей Донбасса и Крыма. А поспешное принятие этого пустого и популистского изменения поставят под угрозой прекращение войны и восстановление территориальной целостности страны.

       

      blog_ava
      Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      52525
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Новинский
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      сегодня , 20:20 Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      Артем Овдієнко 244
      Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      сегодня , 19:01 Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      173
      Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      сегодня , 18:34 Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      60
      Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      сегодня , 18:00 Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 4598
      Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      сегодня , 17:30 Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      Тетяна Острікова 139
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Зарплата министра Ревы: названа сумма, которую он заработал за прошлый год
       11 января 2018 , 10:46
      Террористы обстреляли из "Градов" "своих", — штаб АТО
       11 апреля 2015 , 23:58
      Коноплянка за победу над российским клубом получил прекрасные оценки и комплименты от немецких СМИ
       4 октября 2018 , 12:29
      Нападающий Динамо вышел на поле после травмы впервые за 1,5 месяца
       18 ноября 2018 , 13:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук