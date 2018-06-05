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Внезапная смерть режиссера Леонида Кантера: появилась информация о времени и месте захоронения

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Умер Леонид Кантер: место и время похорон украинского режиссера
Умер Леонид Кантер: место и время похорон украинского режиссера / Sostav.ua

По словам близких украинского режиссера Леонида Кантера его похоронят на хуторе Обирок, который располагается вблизи Батурина Черниговской области. Правда, перед этим тело художника должны кремировать.

К вечеру 4 июня на хуторе Обирок, что в Бахмутском районе на Черниговщине, известный украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер совершил самоубийство. Впоследствии в полиции подтвердили этот факт инцидента, подчеркнув, что рядом с телом правоохранители обнаружили оружие и предсмертную записку.

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Прощание с режиссером запланировано во время кинофестиваля "Сарай", который состоится с 29 июня по 1 июля именно на хуторе Обирок, пишет УНИАН со ссылкой на источники из близкого окружения кинорежиссера.

"Прощание с Леонидом состоится во время кинофестиваля, который мы готовили на Обирке. Это будет кинофестиваль в память о нем. Он (Леонид – 24 канал) хотел попутешествовать в тот мир, где еще не был. Ему стало тесно здесь", – отметил друг Кантера.

В то же время в Батуринском городском совете уточнили, что тело режиссера кремируют в столице, а затем, как он завещал, похоронят на Обирке.

Напомним, 1 июня стало известно, что внезапно ушел из жизни молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Чернигова Потери Кино Новости культуры
Источник: 24 Канал
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