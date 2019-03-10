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      Внезапно и жестко: в сети появились показания одного из задержанных активистов "Нацкорпуса"

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      Конфликт в Черкассах
      Конфликт в Черкассах / Screenshot

      Активистов "Нацкорпуса" силовики схватили на Переяславском КП по дороге в Киев. Задерживали жестко, повредили автомобиль, полчаса заставляли лежать на земле. И впоследствии 5 из 7 задержанных – отпустили.

      Об этом Евгений Свиридов, один из задержанных и впоследствии отпущенных полицией активистов, рассказал в видеообращении, которое опубликовал "Национальный корпус" на своей странице в Facebook.

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      Он рассказал, что Дмитрия Кухарчука (руководитель Черкасского "Нацкорпуса") пригласили на эфир одного из украинских телеканалов, чтобы тот рассказал свое видение событий в Черкассах. Дмитрий обратился к собратьям с просьбой поехать с ним – для охраны. По дороге в Киев, "на Переяславском КП" (по словам Свиридова), их автомобиль внезапно задержали правоохранители. Вероятнее всего-КОРД (Корпус Оперативно-внезапного действия, полиция особого назначения).

      Нас подержали полчаса на земле. Затем повезли в Черкассы. Претензий к правоохранителям почти нет. Правда, задерживали жестко, исчезла наличность из кошелька, испортили машину (выбили окно) и некоторые вещи. Не давали звонить друзьям и родственникам,
      – заявил Свиридов.

      В то же время, обвинений или подозрений не предъявляли. Протокол составили, как опрос свидетелей. Потом 5 человек отпустили, оставив за решеткой Антона Братка и Дмитрия Кухарчука. "Им, вероятно, вручат подозрение, и завтра или послезавтра (11-12 марта – 24 канал) состоится суд. Прошу неравнодушных прийти на суд и поддержать Дмитрия Кухарчука".

      Смотрите видеообращение Евгения Свиридова о задержании активистов " Нацкорпуса":

      По словам Свиридова, представители "Нацкорпуса" шли к сцене в Черкассах, на которой выступал президент Порошенко, лишь чтобы задать ему несколько вопросов. В частности, о коррупции в "Укроборонпроме", или почему до сих пор не расследованы убийства Сергиенко и Гандзюк. Свиридов заверил, что преступных намерений у него и его собратьев не было, а толкотня и драка с полицией возникла не по вине активистов "Нацкорпуса".

      Что такое "Национальный корпус"?
      Это украинская националистическая политическая партия. Она была создана путем объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины" в октябре 2016 года. Основой партии стали активисты ОО "Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

      Что известно о конфликте правоохранителей и "Нацкорпуса" в Черкассах?

      9 марта 2019 года представители "Нацкорпуса" вышли на акцию в Черкассах. Националисты хотели подойти ближе к сцене дворца "Дружбы народов", где выступал Порошенко, но на пути стали правоохранители. Именно тогда произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали 22 полицейских.

      В полиции говорят, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

      10 марта 2019 года полиция задержала 2 организаторов столкновений "Нацкорпуса" с правоохранителями в Черкассах. Задержанным вменяют организацию людей для совершения хулиганства и причинения телесных повреждений полицейским, которые охраняли общественный порядок.

      В этот же день в "Нацкорпусе" заявили о "похищении" семерых своих активистов. Их вроде бы с применением силы вытащили из автомобиля, и об их дальнейшей судьбе ничего не известно – ведь полиция сообщила только о двух задержанных.

      blog_ava
      Стычка во время визита Порошенко в Черкассах: в "Нацкорпусе" заявили о похищении активистов
      10 марта
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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Национальный корпус Новости Черкасс Протесты
      Источник: 24 Канал
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