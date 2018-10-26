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      Внезапно захотелось жвачку: как симфонический концерт в Швеции закончился мордобоем

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      Симфонический концерт в Швеции закончился мордобоем
      Симфонический концерт в Швеции закончился мордобоем / Фото из открытых источников

      Иногда совершенно дикие инциденты происходят не в парламентах или президентских администрациях, а в совсем нормальных, приличных местах, где психов, казалось бы, быть не должно. Симфонический концерт в шведском городе Мальме на этой неделе закончился мордобоем.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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      "Дело было так. Оркестр из немецкого города Лейпциг играл Пятую симфонию Малера. У нее сложная структура, детали ни к чему, но там есть одна весьма известная часть – невероятно красивое адажиетто. Негромкая, лунная, бы сказал, струящаяся смычковая музыка. Ее слушать надо с закрытыми глазами, наслаждаясь каждой нотой", – рассказал журналист.

      симфонический оркестр драка

      По его словам, вот на этом самом моменте одной зрительнице внезапно захотелось пожевать жвачку. Она начала шуршать в своей сумочке в поисках упаковки. Достала и начала ее разворачивать. В полумраке у нее не очень получалось, поэтому процесс затянулся. В хороших концертных залах (а в Мальме он хороший) – прекрасная акустика. Поэтому звук поисков и раскапаровывания жвачки отчетливо слышен весь зал.

      Все впечатления от Адажиетто Малера были полностью испорчены. Интеллигентный любитель музыки (в очках!), который сидел рядом с этой дамой, не выдержал акустической пытки. Он вырвал из ее рук сумку и бросил на пол. Женщина окаменела от такой наглости и просидела остаток концета без движения. Но как только концерт закончился, она с размаху винула своему обидчику в нос с такой силой, что его очки слетели. Интеллигент в секунду превратился в дикаря и ответным ударом отправил даму в нокдаун,
      – отметил Яковина.

      Он добавил, что на этом этапе к выяснению отношений подключился пожилой спутник поклонницы жевательной резинки. Он вцепился в интеллигента и начал его бить. Тот ответил симметрично. Концертный зал Мальме превратился в октагон боев без правил. Кто кого избил, не сообщается. К счастью, соседи этих любителей музыки быстро разняли драчунов, но неприятный осадок остался.

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      "Мораль этой истории довольно печальная: если ценители адажиетто из Пятой симфонии Малера в шведском Мальме начинают выяснять отношения с помощью кулаков, то что-то в нашем мире не так пошло. Где-то произошел сбой в системе. И если это так, то от наших политиков ничего хорошего ожидать точно не приходится. Они-то уж совсем сумасшедшие. И что касается классической музыки. Ходите на концетры. Несмотря на досадный инцидент в Мальме, эта музыка облагораживает, заставляет душу работать. Но, пожалуйста, ради всего святого, воздержитесь от еды, жвачек и напитков. Хотя бы во время Адажиетто!" – отметил Яковина.

      Видео полного выпуска программы видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 26 октября 2018

       

      Теги: Криминальные новости Музыка Видеоблоги Швеция
      Источник: 24 канал
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      Новости за 26 октября
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